Российские миллиардеры разбогатели за полгода еще на $10 млрд

Совокупное состояние 28 богатейших людей России в 2017 году выросло на $9,76 млрд. Такие данные опубликованы сегодня в Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс рассчитывается на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых российские миллиардеры имеют доли.



Самым богатым человеком в РФ официально является главный акционер «Северстали» Алексей Мордашов, состояние которого оценивается в $17,2 млрд. На втором месте - президент «Норильского никеля» Владимир Потанин ($16,6 млрд). Третья позиция досталась председателю совета директоров и основному владельцу группы компаний «Ренова» Виктору Вексельбергу ($15,5 млрд).



В сотню самых богатых людей мира вошли также глава «Новатэка» Леонид Михельсон ($15,2 млрд), акционер консорциума «Альфа-групп» Михаил Фридман ($14,7 млрд), основатель USM Holdings Алишер Усманов ($14,7 млрд) и глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин ($15 млрд).



Нельзя не отметить, что по итогам IV квартала 2016 года прожиточный минимум работающего человека в России был определен в 10 тысяч 466 рублей на человека, что на 212 рублей меньше предыдущего значения. В конце марта этого года вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что бедность, которая фиксируется в России, является уникальным явлением, так как характерна для работающего населения: 4,9 млн человек получают зарплату на уровне МРОТ, который в свою очередь ниже прожиточного минимума и составляет на данный момент 7,5 тыс. рублей.



Напомним читателям, что еще в середине мая в Госдуму был внесен проект закона о доплатах на лекарства россиянам, которые тратят на это более 10% своего совокупного дохода. Однако, самая интересная информация содержалась в пояснительной записке в законопроекту: в ней было названо новое количество бедных, то есть людей с доходами ниже прожиточного минимума. Оказалось, что их в России более 23 миллионов. Еще в середине апреля это число оценивалось примерно в 19,8 миллионов человек.





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