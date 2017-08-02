 

Гостей Чемпионата мира по футболу удивят вытрезвителями

Российские власти приняли решение о том, чем можно будет удивить гостей во время Чемпионата мира по футболу 2018 года. Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн сообщил, что в дни проведения турнира в городах, где пройдут матчи, будут открыты специальные вытрезвители.

В качестве примера, подтверждающего необходимость такого решения, врач привёл данные о госпитализации более 600 человек во время проведения Кубка Конфедераций.

Будут ли вытрезвители интернациональными, или «спасать» будут только русских болельщиков, пока не сообщается. Ни для кого не секрет, что французы и англичане любят выпить не меньше наших, но пьянеют быстрее и с похмелья болеют гораздо жёстче. Эксперты предполагают, что понятие гостеприимства возобладает, поэтому изоляции будут подвергнуты исключительно россияне.

Вопрос о том, какому ведомству доверить такой важный вопрос пока не решен. Минздрав утверждает, что вытрезвители – это не их профиль. Поэтому, скорее всего, по старой советской привычке ответственность будет возложена на МВД.

Всевозможные мелкие препятствия с юридической стороны, такие как ограничение граждан в свободе передвижения или разногласия по финансовым вопросам, к началу чемпионата, скорее всего, будут устранены.

Все происходящее вполне вписывается в общую картину происходящего в стране. Сначала власти идут на поводу FIFA и разрешают продавать алкоголь в местах проведения соревнований, и только потом начинают ломать голову над тем, куда девать подвыпивших фанатов.

АПН следит за развитием событий.
теги: Футбол
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