Действующий закон о митингах будет дорабатывать Росгвардия

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте ведет активную разработку изменений в действующий закон о митингах. Параллельно с правозащитниками к этой работе над законом привлекли Росгвардию. Об этом сегодня сообщает газета Коммерсант
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Ожидается, что поправки сделают закон менее репрессивным, однако, скорее всего, у Росгвардии на этот счет совсем иное мнение.
«31 июля мы встретились с руководством Росгвардии в Санкт-Петербурге. Они говорили о необходимости ведения аудио- и видеозаписи во время задержаний, о создании группы разбора задержания, чтобы людей оформлять и отпускать на месте, о выдаче спецкарточек для журналистов и организации для них проходов на митинг. Но в целом речь идет о том, чтобы Росгвардии не приходилось из пушки стрелять по воробьям», - озвучил свое мнение член СПЧ Андрей Бабушкин.
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что закон о митингах должен обеспечивать право на проведение акций не только на окраинах, но и в центре городов. На данный момент власти имеют право переносить митинги подальше от центра, и этой возможностью, насколько всем известно, чиновники пользуются регулярно.
АПН следит за развитием событий.