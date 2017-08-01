 

«Банда ГТА» устроила перестрелку в здании Мособлсуда

Сегодня в здании Мособлсуда произошла перестрелка, во время которой было убито четыре человека. В этот момент в суде рассматривалось дело «банды ГТА», участники которой и совершили нападение на конвой, отобрав оружие.

Помимо четверых убитых фигурантов уголовного дела, в ходе перестрелки также пострадали сотрудники суда и приставы, сообщает РИА Новости. Очевидцы утверждают, что один из подсудимых напал в лифте на конвоира и завладел его оружием, а после этого открыл огонь.

Известно, что было произведено не менее 20 выстрелов. Из здания были эвакуированы все сотрудники и посетители, а судебные заседания отложены. На месте работают медицинские бригады скорой помощи.

Напомним читателям, что «банда ГТА» обвиняется в многочисленных убийствах водителей на дорогах Подмосковья. Их жертвами стали не менее 17 человек.

АПН следит за развитием событий.
 
 
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