«Банда ГТА» устроила перестрелку в здании Мособлсуда

Сегодня в здании Мособлсуда произошла перестрелка, во время которой было убито четыре человека. В этот момент в суде рассматривалось дело «банды ГТА», участники которой и совершили нападение на конвой, отобрав оружие.



Помимо четверых убитых фигурантов уголовного дела, в ходе перестрелки также пострадали сотрудники суда и приставы, сообщает РИА Новости. Очевидцы утверждают, что один из подсудимых напал в лифте на конвоира и завладел его оружием, а после этого открыл огонь.



Известно, что было произведено не менее 20 выстрелов. Из здания были эвакуированы все сотрудники и посетители, а судебные заседания отложены. На месте работают медицинские бригады скорой помощи.



Напомним читателям, что «банда ГТА» обвиняется в многочисленных убийствах водителей на дорогах Подмосковья. Их жертвами стали не менее 17 человек.





АПН следит за развитием событий.