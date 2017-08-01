Роскомнадзор отменил реестр блогеров

Роскомнадзор сделал официальное заявление о том, что реестр блогеров больше вестись не будет. Официальная причина - изменения в федеральном законодательстве. Сообщение об отмене реестра опубликовано на сайте ведомства.



«Федеральным законом от 29.07.2017 №276-ФЗ признаются утратившими силу положения законодательства, касающиеся регулирования деятельности блогеров. Положения, признающие утратившими силу нормы регулирования деятельности блогеров, вступают в силу со дня официального опубликования федерального закона. В связи с этим Роскомнадзор прекратил ведение реестра блогеров», — заявляют чиновники из Роскомнадзора.



Напомним читателям, что реестр блогеров был введен в Росссии три года назад, 1 августа 2014 года. Чиновники решили вносить в этот список блогеров, чья аудитория превышает 3 тысячи человек в сутки. Занесение в реестр означало, что блогер должен соблюдать те же требования, что предъявляются к СМИ. На практике выполнение этого закона оказалось невозможным, и он так и не заработал.





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