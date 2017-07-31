«Ночные волки» впервые остались без президентских грантов

Байкерский клуб «Ночные волки» во главе со своим предводителем Хирургом в этом году остался без президентских грантов. Отметим, что начиная с 2012 года, байкеры регулярно получали гранты на воплощение своих проектов.



«Ночным волкам» не одобрили сразу три заявки: две из них не даже не подустили до экспертизы, а проект "Детские новогодние елки" был отклонен координационным комитетом по распределению президентских грантов, сообщает сегодня газета Коммерсант.



Среди двух заявок, не допущенных до экспертизы, — проект "Твоя Россия" местной организации "Ночные волки Измайлово, города Москвы" (создание "Карты туристической истории" для иностранных туристов, на 2,6 миллиона рублей) и проект "Побратим" "Ночных волки Чечни" (про межнациональный фестиваль путешественников, на 3,8 миллионов рублей).



Напомним, что комитетом по распределению президентских грантов руководит первый заместитель главы Администрации президента Сергей Кириенко.



Как уточняет телеканал "Россия 24", в конкурсе президентских грантов участвовали только те НКО, которые занимаются развитием институтов гражданского общества.



Всего было подано рекордное количество заявок — более 6,5 тысяч, из которых более тысячи получили господдержку.



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