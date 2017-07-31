Дачные товарищества упразднены. Гражданам не нужны дачи

МОСКВА. Президент Владимир Путин подписал закон, "регулирующий" сферу дачного хозяйства. Документ опубликован на сайте Кремля. Документ своеобразную целую эпоху в новейшей отечественной истории. Дачи, как самостоятельная сущность, российским гражданам теперь не положены. Дачное хозяйство как вид деятельности упраздняется.

Официальная позиция государства теперь состоит в том, что на выданных им участках граждане занимаются выращиванием фруктов и овощей, и это - основная их деятельность, а то что дачу строят - случайный и необязательный побочный эффект.

Это не пустое переименование, для ведения садоводства и огородничества будут сокращены организационно-правовые формы товариществ собственников недвижимости. После вступления закона в силу останутся только две формы: садоводческое некоммерческое товарищество и огородническое некоммерческое товарищество.

В садоводческих можно строить жилые дома для постоянного проживания, а на огороднических участках — разрешены только временные хозяйственные постройки.

Зачем вообще понадобилась эта реформа, что мотивировало власти ввергнуть миллионы российских дачников в пучину бесконечной бюрократической реорганизации? Банальный совершенно вопрос - земля вокруг городов более-менее поделена крупными застройщиками, а слабоорганизованные и бардачные объединения дачников, в целом, не в состоянии организовать обустройство инфраструктуры. Вот их и сталкивают в воду с целью научить плавать - те кто научатся - сумеют как-то организоваться, а те кто не смогут организоваться, в итоге, утонут.

Доброе государство поможет им в этом. То, что будут тонуть, у редакции АПН никаких сомнений не вызывает. Достаточно вспомнить о том, с какими мучениями сменялась форма собственности ТОО после предыдущей реформы ГК. Статус Товарищества с ограниченной ответственностью был формально ликвидирован в 1994ом, а, судя по данным ЕГРЮЛ, отдельные бойкие ТОО продолжали свою работу до 2017го (а может быть и сейчас продолжают). Теперь сравниваем ситуацию коммерческой структуры, которая, обычно управляется компактным и мотивированным коллективом собственников и дачного товарищества, в котором присутствуют, бывает что и сотни людей и квалифицированное управление реорганизацией столкнётся с невероятными трудностями.

Вполне очевидно, что земли таких вот реорганизующихся товариществ и станут в самое ближайшее время объектом координированной рейдерской атаки со стороны чиновников и крупного бизнеса.

В обеспечении этой атаки и состоит реальный смысл этой законодательной реорганизации, которую, иначе, вообще невозможно объяснить никакими разумными причинами. Если мы не считаем, конечно, что разумные объяснения - это "бессмысленный реформаторский зуд" или "всерьёз проснувшаяся забота о населении". Колхозная земля кончилась, но строительная отрасль и крупные сельхозпредприятия требуют новых площадок. Вот сейчас мы и увидим процесс их своеобразного обретения.

Понимал ли Владимир Владимирович, подписывая законопроект, реальный смысл происходящего?

Мы этого не узнаем, но можно с большой уверенностью сказать, что потенциально ущемляемые интересы дачников его не сильно взволновали. У него другие проблемы сейчас.