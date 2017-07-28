 

Россия вышлет около 750 американских дипломатических сотрудников

МОСКВА. После долгих раздумий, терзаний и уговоров, Россия запретила с 1 августа американским дипломатам использовать дачу в Серебряном Бору и склада на Дорожной улице в Москве. Кроме того, предпринято, кажется, наиболее масштабное сокращение численности американских дипломатических сотрудников за всю историю двусторонних отношений России и США.
 
Нынешний штат американского посольства в Москве составляет 1200 человек. Россия потребовала примерно уравнять его по численности с российским посольством в Вашингтоне и снизить число дип.работников до 455 уже к 1 сентября.
 
Редакция АПН меланхолично отмечает, что, при нынешней динамике отношений встаёт вопрос о том, нужно ли вообще России и США обмениваться послами или будет достаточно оставить в каждой из стран консульских работников для выполнения технических функций.

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