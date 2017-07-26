Кремль готов назначить еще одного куратора интернета

В Кремле может появиться еще один чиновник, курирующий российский сегмент сети Интернет. Главным кандидатом на этот пост считается Алексей Гореславский. Отметим, что с его именем связывают разгон старой редакции издания Lenta.Ru.





Сегодня о грядущем назначении Гореславского публикуют свои материалы газеты «Коммерсантъ» и «Ведомости». По информации журналистов, он займет пост заместителя начальника управления общественных проектов администрации президента, однако об официальном назначении пока не сообщалось.





На новом посту Гореславский должен будет «курировать российский сегмент интернета». В чем именно будет заключаться курасторство, пока не сообщается. Напомним читателям, что в Кремле уже есть один куратор интернета — советник президента Герман Клименко. Более того, в управлении общественных проектов есть отдельный департамент по информационной политике, который возглавляет бывший топ-менеджер Уралвагонзавода Алексей Жарич.





Алексей Гореславский в данный момент является исполнительным директором холдинга Rambler & Cо. В 2014 году он был назначен главным редактором интернет-издания Lenta.Ru после того, как была уволена прежний главный редактор Галина Тимченко. Вслед за ней редакцию покинули почти все журналисты, а издание Lenta.Ru стало лояльным Кремлю.





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