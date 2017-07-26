СБУ обязали возбудить дело о госизмене Порошенко

Печерский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины (СБУ) возбудить уголовное дело по факту государственной измены президента Петра Порошенко.





"Несмотря на беспрецедентное давление власти, суд все же обязал СБУ расследовать факт государственной измены, совершенной президентом Петром Порошенко", - написал в своем Facebook экс-заместитель генерального прокурора Украины, бывший заместитель главы Совета национальной обороны и безопасности Украины (СНБО), адвокат Ренат Кузьмин.





Скандальное решение суд принял на основании заявления самого адвоката. Как пояснил Кузьмин, по его мнению украинский президент "в период с 2013 по 2017 годы через принадлежащую ему Липецкую фабрику "Рошен" финансировал российскую армию, с которой он, по его же словам, воюет в Донбассе как Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины".





Адвокат также опубликовал копию ответа СБУ, в тексте которого сообщается, что в действиях Порошенко нет никаких нарушений, поскольку Украина не вводила санкции, ограничивающие деятельность Липецкой кондитерской фабрики "Рошен" на территории РФ.





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