 

Муниципальный фильтр не оставил шансов кандидатам в губернаторы

Конкуренция на выборах губернаторов теоретически возможна лишь в одном регионе Российской Федерации — республике Карелия. В остальных регионах страны ведущие оппоненты не смогли пройти муниципальный фильтр.

Накануне стало известно, что фильтр не прошел кандидат на пост главы Бурятии сенатор Вячеслав Мархаев. Он был выдвинут от КПРФ и считался главным оппонентом врио главы республики Алексея Цыденова.

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман еще на прошлой неделе заявил, что также не имеет возможности пройти фильтр. Он не будет снимать свою кандидатуру, однако в ближайшее время ЦИК вычеркнет его фамилию.

В Севастополе избирком отказался регистрировать бывшего депутата Верховной рады Украины Вадима Колесниченко, который выдвинулся от «Партии Великое Отечество».

И только в республике Карелия кандидат от «Справедливой России» Ирина Петеляева, которую не без оснований считают сильным конкурентом врио губернатора Артура Парфенчикова, сдала в избирком подписи для прохождения муниципального фильтра. Однако, все подписи еще должны будут пройти проверку.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Выборы губернаторов
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