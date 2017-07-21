За «карусели» на выборах будут сажать на 5 лет
- 21.07.2017, 17:40,
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Депутаты Госдумы утвердили законопроект об уголовной ответственности за незаконные выдачу и получение бюллетеня для голосования за другого избирателя или неоднократное голосование. Новый закон дополнит главу 19 УК РФ статьей 142.2 "Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме".
За выдачу членом избиркома гражданину избирательных бюллетеней, чтобы он смог проголосовать вместо другого человека или отдать голос более двух раз в ходе одного голосования, либо выдачу гражданам заполненных бюллетеней законом будет предусмотрен штраф от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы до 4 лет.
Если избиратель получит бюллетень для того, чтобы проголосовать вместо другого избирателя или для повторного голосования в одних выборах, ему будет грозить штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей либо лишение свободы сроком до 3 лет.
В случае совершения этих преступлений группой лиц по предварительному сговору, наказанием будет являться штраф от 400 тыс. до 700 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 5 лет.
АПН следит за развитием событий.