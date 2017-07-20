 

Депутаты одобрили введение в России курортного сбора

Государственная Дума приняла закон о введении в России курортного сбора. Первыми регионами для эксперимента выбраны Крым, Алтай, Краснодарский и Ставропольский край. На каждой из этих территорий планируется создание специального фонда, средства из которого будут тратиться только на проектирование, строительство, реконструкцию, содержание, благоустройство и ремонт курортной инфраструктуры.

Официальный сбор нового налога с туристов начнется с 1 мая следующего года. В первый год сумма сбора составит 50 рублей в сутки с человека, а затем налог будет увеличен до 100 рублей в сутки. Каждый субъект получит право самостоятельно устанавливать размер сбора, который не должен превышать максимальный. Сумма сбора может быть снижена до нуля в зависимости от сезона, времени пребывания и значения курорта. Платить за проживание в регионе будут обязаны все совершеннолетние туристы. От уплаты освобождаются герои Советского союза, герои России, герои Социалистического труда и герои Труда РФ, ветеранов войн, инвалиды, их сопровождающие, дети до 18 лет, а также постоянно проживающие в регионе граждане.

Чиновники утверждают, что суммарный дополнительный объем поступлений в 2018 – 2022 году в Ставропольском крае вполне может превысить 2,2 млрд рублей, в Краснодарском крае — 8,3 млрд, а в Крыму — 16,4 млрд рублей.

Надо отметить, что ранее общественная организация «Опора России» направила письмо на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина, в котором раскритиковала идею введения курортного сбора. Общественники уверены, что новый налог еще больше сократит турпоток в регионах, а также приведет к росту теневого сектора.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Новые законы
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Правительство РФ одобрило ежедневный курортный сбор
» Туристов в Крыму и Сочи заставят платить ежедневный курортный сбор
» Совет Федерации планирует сделать российские пляжи платными
» Российские власти готовят курортные сборы для туристов
» Посещение российских исторических городов становится платным
Материал недели
Стратегия для «страны-системы»

Стратегия для «страны-системы»

Публикации
Ситуация в подмосковном Павлово: рейдерство вместо экологии

Ситуация в подмосковном Павлово: рейдерство вместо экологии

Эксперт: экологический шум в Истринском районе – прикрытие для рейдерства

Эксперт: экологический шум в Истринском районе – прикрытие для рейдерства

Вызов

Вызов

«Игра престолов» из Грозного

«Игра престолов» из Грозного

О книге С. Сергеева «Русская нация, или рассказ об истории ее отсутствия». Часть 3

О книге С. Сергеева «Русская нация, или рассказ об истории ее отсутствия». Часть 3

Европейские друзья России

Европейские друзья России

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Сергей Собянин
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

За «карусели» на выборах будут сажать на 5 лет

  • 17:40
  • 130

Программы для обхода блокировок в интернете объявлены вне закона

  • 14:12
  • 157
Ситуация в подмосковном Павлово: рейдерство вместо экологии

Ситуация в подмосковном Павлово: рейдерство вместо экологии

Депутаты одобрили введение в России курортного сбора

  • 17:06
  • 182

Виктору Буту вменили чайный гриб

  • 08:46
  • 424

Госдума упростила гражданам Украины переход в российское гражданство

  • 08:34
  • 385
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru