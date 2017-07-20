Депутаты одобрили введение в России курортного сбора

Государственная Дума приняла закон о введении в России курортного сбора. Первыми регионами для эксперимента выбраны Крым, Алтай, Краснодарский и Ставропольский край. На каждой из этих территорий планируется создание специального фонда, средства из которого будут тратиться только на проектирование, строительство, реконструкцию, содержание, благоустройство и ремонт курортной инфраструктуры.





Официальный сбор нового налога с туристов начнется с 1 мая следующего года. В первый год сумма сбора составит 50 рублей в сутки с человека, а затем налог будет увеличен до 100 рублей в сутки. Каждый субъект получит право самостоятельно устанавливать размер сбора, который не должен превышать максимальный. Сумма сбора может быть снижена до нуля в зависимости от сезона, времени пребывания и значения курорта. Платить за проживание в регионе будут обязаны все совершеннолетние туристы. От уплаты освобождаются герои Советского союза, герои России, герои Социалистического труда и герои Труда РФ, ветеранов войн, инвалиды, их сопровождающие, дети до 18 лет, а также постоянно проживающие в регионе граждане.





Чиновники утверждают, что суммарный дополнительный объем поступлений в 2018 – 2022 году в Ставропольском крае вполне может превысить 2,2 млрд рублей, в Краснодарском крае — 8,3 млрд, а в Крыму — 16,4 млрд рублей.





Надо отметить, что ранее общественная организация «Опора России» направила письмо на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина, в котором раскритиковала идею введения курортного сбора. Общественники уверены, что новый налог еще больше сократит турпоток в регионах, а также приведет к росту теневого сектора.





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