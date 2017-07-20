 

Виктору Буту вменили чайный гриб

Политзаключённому Виктору Буту из-за выращивания чайного гриба на 40 дней увеличили 25-летний тюремный срок, который он отбывает в США.

По сообщению адвоката Бута, тот  выращивал в камере чайный гриб, делясь этим напитком с другими заключенными и надзирателями. Явившаясь камеру инспекция заявила, что Бут занимается производством алкоголя.

 

Редакция АПН протестует против дискриминации чайного гриба, а так же указывает, что тот уровень алкоголя, который генерируется этим существом, может быть выработан человеческим организмом и эндогенно. Если продлять тюремные сроки за любой алкоголь - так просто нужно заключённым мерить его уровень в организме и вообще не выпускать их на свободу.

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