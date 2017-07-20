 

Госдума упростила гражданам Украины переход в российское гражданство

МОСКВА. Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект, позволяющий гражданам Украины в одностороннем порядке отказываться от гражданства failed state, не вступая с местными властями Украины в утомительную борьбу за официальное признание этого факта.
 
Теперь в качестве подтверждения факта выхода из иностранного гражданства достаточно нотариально заверенного в России отказа от него.
 
Редакция АПН с одной стороны поддерживает это начинание, а с другой - упрекает депутатов за то, что они не ввели аналогичные меры в отношении Узбекистана, который искусственным образом удерживает в своём гражданстве многочисленных русских, желающих это гражданство сменить.
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