МОСКВА. Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект, позволяющий гражданам Украины в одностороннем порядке отказываться от гражданства failed state, не вступая с местными властями Украины в утомительную борьбу за официальное признание этого факта.

Теперь в качестве подтверждения факта выхода из иностранного гражданства достаточно нотариально заверенного в России отказа от него.

Редакция АПН с одной стороны поддерживает это начинание, а с другой - упрекает депутатов за то, что они не ввели аналогичные меры в отношении Узбекистана, который искусственным образом удерживает в своём гражданстве многочисленных русских, желающих это гражданство сменить.

