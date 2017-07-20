 

Минюст объявил послабления заключённым

МОСКВА. Министерство юстиции своим приказом отменило ограничения на вес передач для заключённых (ранее предельный вес составлял 20Кг, а бандероли - 5Кг).
 
Также, для заключённых колоний общего режима, отбывающих наказание в облегченных условиях, предоставляется возможность выйти на свободу на 6 месяцев раньше по постановлению начальника колонии. В таком случае осужденным разрешается проживать и работать под надзором администрации исправительного учреждения за его пределами пределами
 
Редакция АПН приветствует любую гуманизацию условий содержания заключённых..
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В России могут открыться частные тюрьмы
» Минюст предлагает узаконить "материальную помощь" родственников заключённых администрациям исправительных учреждений
» ФСИН: акция заключенных в Копейске завершена
» В СИЗО Вельска погиб осужденный по 282 статье УК РФ
» В колонии под Саратовом заключенные голодают и режут себе вены
Материал недели
Стратегия для «страны-системы»

Стратегия для «страны-системы»

Публикации
Эксперт: экологический шум в Истринском районе – прикрытие для рейдерства

Эксперт: экологический шум в Истринском районе – прикрытие для рейдерства

Вызов

Вызов

«Игра престолов» из Грозного

«Игра престолов» из Грозного

О книге С. Сергеева «Русская нация, или рассказ об истории ее отсутствия». Часть 3

О книге С. Сергеева «Русская нация, или рассказ об истории ее отсутствия». Часть 3

Европейские друзья России

Европейские друзья России

Успех Польши, провал Украины

Успех Польши, провал Украины

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Сергей Собянин
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

Виктору Буту вменили чайный гриб

  • 08:46
  • 160

Госдума упростила гражданам Украины переход в российское гражданство

  • 08:34
  • 150

Минюст объявил послабления заключённым

  • 08:29
  • 148

Госдума защитит акционерные общества от гринмейла

  • 08:20
  • 151

Минфин думает над отменой НДС на покупку инвестиционного золота

  • 11:29
  • 293

В России вынесен первый приговор администратору "групп смерти"

  • 11:12
  • 309
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru