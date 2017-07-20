Минюст объявил послабления заключённым

МОСКВА. Министерство юстиции своим Министерство юстиции своим приказом отменило ограничения на вес передач для заключённых (ранее предельный вес составлял 20Кг, а бандероли - 5Кг).

Также, для заключённых колоний общего режима, отбывающих наказание в облегченных условиях, предоставляется возможность выйти на свободу на 6 месяцев раньше по постановлению начальника колонии. В таком случае осужденным разрешается проживать и работать под надзором администрации исправительного учреждения за его пределами пределами

Редакция АПН приветствует любую гуманизацию условий содержания заключённых..