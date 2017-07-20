Минюст объявил послабления заключённым
- 20.07.2017, 08:29,
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МОСКВА.
Министерство юстиции своим приказом
отменило ограничения на вес передач для заключённых (ранее предельный вес составлял 20Кг, а бандероли - 5Кг).
Также, для заключённых колоний общего режима, отбывающих наказание в облегченных условиях, предоставляется возможность выйти на свободу на 6 месяцев раньше по постановлению начальника колонии. В таком случае осужденным разрешается проживать и работать под надзором
администрации исправительного учреждения за его пределами пределами
Редакция АПН приветствует любую гуманизацию условий содержания заключённых..