 

Минфин думает над отменой НДС на покупку инвестиционного золота

МОСКВА. Министр финансов России Антон Силуанов заявил журналистам о том, что его ведомство готов рассмотреть идею об отмене налога на добавленную стоимость (НДС) на инвестиционное золото.
 
По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, благодаря НДС на золото в бюджет ежегодно поступает около 90 миллионов рублей, но отмена НДС может увеличить эти поступления до двух миллиардов. 
 
Напомним, что вполне прагматичные в финансовых вопросамх Казахстан и Белоруссия уже отменили НДС на золото. Эта тенденция не случайна. В условиях тотальной нестабильности мировых финансовых рынков, государствам крайне выгодно не просто торговать золотам, но распространять его среди собственного населения, вовлекая его в создание своеобразной подушки безопасности из ликвидного актива. Золото для России - намного более выгодная альтернатива для долговременных сбережений населения, чем доллары.
 
Редакция АПН поддерживает эту идею и готовит редакционный сейф к приёму первых центнеров ценного металла от благодарных читателей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Антон Силуанов предложил повысить НДС до 22%, отобрав 4% у социального сектора
» Минфин предлагает повысить пенсионный возраст до 63 лет
» Силуанов подтвердил возможность введения прогрессивной шкалы НДФЛ
» Абрамович ставит на золото
» Москва может получить золото и алмазы, а регионы - песок и щебенку
Материал недели
Стратегия для «страны-системы»

Стратегия для «страны-системы»

Публикации
Эксперт: экологический шум в Истринском районе – прикрытие для рейдерства

Эксперт: экологический шум в Истринском районе – прикрытие для рейдерства

Вызов

Вызов

«Игра престолов» из Грозного

«Игра престолов» из Грозного

О книге С. Сергеева «Русская нация, или рассказ об истории ее отсутствия». Часть 3

О книге С. Сергеева «Русская нация, или рассказ об истории ее отсутствия». Часть 3

Европейские друзья России

Европейские друзья России

Успех Польши, провал Украины

Успех Польши, провал Украины

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Сергей Собянин
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

Минфин думает над отменой НДС на покупку инвестиционного золота

  • 11:29
  • 182

В России вынесен первый приговор администратору "групп смерти"

  • 11:12
  • 188

Попадут ли в чёрные списки Аэрофлота все его критики?

  • 01:19
  • 232
Эксперт: экологический шум в Истринском районе – прикрытие для рейдерства

Эксперт: экологический шум в Истринском районе – прикрытие для рейдерства

Сотовых операторов обязали отменить роуминг по России

  • 17:10
  • 354
Вызов

Вызов

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru