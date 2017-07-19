Минфин думает над отменой НДС на покупку инвестиционного золота
- 19.07.2017, 11:29,
- Новости
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МОСКВА. Министр финансов России Антон Силуанов заявил журналистам о том, что его ведомство готов рассмотреть идею об отмене налога на добавленную
стоимость (НДС) на инвестиционное золото.
По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия
Аксакова, благодаря
НДС на золото в бюджет ежегодно поступает около 90 миллионов рублей, но отмена НДС может увеличить эти поступления до двух миллиардов.
Напомним, что вполне прагматичные в финансовых вопросамх Казахстан и Белоруссия уже отменили НДС на
золото. Эта тенденция не случайна. В условиях тотальной нестабильности мировых финансовых рынков, государствам крайне выгодно не просто торговать золотам, но распространять его среди собственного населения, вовлекая его в создание своеобразной подушки безопасности из ликвидного актива. Золото для России - намного более выгодная альтернатива для долговременных сбережений населения, чем доллары.
Редакция АПН поддерживает эту идею и готовит редакционный сейф к приёму первых центнеров ценного металла от благодарных читателей.