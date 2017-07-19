Минфин думает над отменой НДС на покупку инвестиционного золота

МОСКВА. Министр финансов России Антон Силуанов заявил журналистам о том, что его ведомство готов рассмотреть идею об отмене налога на добавленную стоимость (НДС) на инвестиционное золото.

По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, благодаря НДС на золото в бюджет ежегодно поступает около 90 миллионов рублей, но отмена НДС может увеличить эти поступления до двух миллиардов.

Напомним, что вполне прагматичные в финансовых вопросамх Казахстан и Белоруссия уже отменили НДС на золото. Эта тенденция не случайна. В условиях тотальной нестабильности мировых финансовых рынков, государствам крайне выгодно не просто торговать золотам, но распространять его среди собственного населения, вовлекая его в создание своеобразной подушки безопасности из ликвидного актива. Золото для России - намного более выгодная альтернатива для долговременных сбережений населения, чем доллары.

Редакция АПН поддерживает эту идею и готовит редакционный сейф к приёму первых центнеров ценного металла от благодарных читателей.

