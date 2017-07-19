В России вынесен первый приговор администратору "групп смерти"

Тобольский районный суд Тюменской области приговорил одного такого администратора - Филиппа Будейкина (Филиппа Лиса) к трем годам и четырем месяцам колонии-поселения. Будейкина обвинили по двум эпизодам, когда было доказано, что он действительно склонял к самоубийству девушек-подростков. Одна из них была откачана медиками, вторую смогли отговорить от самоубийства психологи.

Интересный практический результат после громких криков "прогрессивной общественности" о том, что "группы смерти" - выдумка журналистов и мракобесие.

