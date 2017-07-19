 

Попадут ли в чёрные списки Аэрофлота все его критики?

Очередной скандал вокруг крупнейшего российского монополиста-авиаперевозчика - Аэрофлота, заставил редакцию вновь задуматься о том, в чьих же интересах проталкивалось законодательство о "чёрных списках пассажиров". Официально нам заявляли, что это - средство против буйства пьяных пассажиров-хулиганов.
 
На практике встал вопрос о том, на каком основании была снята с рейса принадлежащего Аэрофлоту лоукостера "Победа" уже зарегистрировавшаясь там Алёна Попова? Общественница, известная своей защитой "толстых" сотрудниц-стюардесс этого авиаперевозчика, кажется, попала в какой-то неформальный чёрный список Аэрофлота.
 
А что же будет, когда эта практика окончательно станет официализованной? Не внесут ли туда, "по многочисленным просьбам трудящихся", например, политических оппозиционеров, чтобы меньше летали по России? Должников-алиментщиков, числящихся в базе ФССП?
 
Лиха беда - начало, дальше и до остального транспорта может дойти.
 
Дурной пример, поданный Аэрофлотом, может оказаться заразительным. Хотелось бы, наконец, увидеть смену руководства авиагиганта. Ибо многолетняя бессмысленная и скандальная, на наш взгляд, активность этой организации, явно - следствие откровенной некомпетентности менеджмента.
 
Лучше бы Вы боролись за качество услуг и соблюдение трудового законодательства, господа, а не с критикой.
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