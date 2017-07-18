Сотовых операторов обязали отменить роуминг по России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила особое предписание для операторов связи "Вымпелком", МТС, "Мегафон" и "Т2 Мобайл", которое обязывает их отменить роуминг внутри России.



Чиновники из ФАС полагают, что сотовые компании, установив различные тарифы на услуги связи в домашнем регионе и поездках по России, нарушили закон «О защите конкуренции» (Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением).



Отметим, что в настоящее время клиенты «большой четверки» могут воспользоваться четырьмя категориями тарифных предложений. "Чем дороже тарифный план у абонента, тем меньше для такого абонента разница в тарифах на услуги сотовой связи дома и поездках", - указывает на нарушения ведомство. По его мнению, поддержание разных тарифов ни экономически, ни технологически не обосновано.



Согласно предписанию, операторы связи должны изменить тарифы на услуги связи в поездках и убрать необоснованную разницу цен в течение 14 дней.



Надо отметить, что если внутрениий роуминг не будет отменен, Федеральная антимонопольная служба кроме штрафа имеет право взыскать с компаний необоснованно полученный доход.



АПН следит за развитием событий.

