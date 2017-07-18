 

За доведение до самоубийства могут начать сажать на 15 лет

Парламентарии из «Единой России» внесли в Госдуму РФ законопроект, который резко ужесточает ответственность за доведение до самоубийства. Максимальный срок, который предлагают депутаты, составит 15 лет лишения свободы.

Законотворцы предлагают увеличить сроки наказания по статьям, предусматривающим ответственность за доведение до самоубийства и склонение к суициду. Напомним читателям, что на данный момент наказание по этим статьям составляет восемь и шесть лет лишения свободы.

«Поскольку объектами посягательств сегодня в основном являются несовершеннолетние с их неокрепшей психикой, законопроектом предлагается ужесточить меры уголовной ответственности за совершение указанных преступлений, установив нижний предел лишения свободы пять лет, а верхний до пятнадцати лет. При этом статья 1101 Кодекса дополняется новой частью, шестой, устанавливающей повышенную ответственность за склонение и содействие совершению самоубийства, повлекшие смерть двух или более несовершеннолетних лиц», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

АПН следит за развитием событий.
 
 
теги: Новые законы
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