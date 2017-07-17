В ходатайстве отказано

Несмотря на попытку Щеглова «утянуть вглубь » судебный процесс, вынудить суд рассматривать представленные им доказательства основательно, судья Приволжского райсуда Тимур Зарипов вынес обвинительное постановление достаточно простыми формулировками, отклонив ряд ходатайств Щеглова.

Напомним, что председатель Общества русской культуры РТ Михаила Щеглова был приглашен на митинг в честь «Праздника Мира, Весны и Труда», проводимый ЛДПР в Казани для выступления.

В результате этого выступления на Щеглова было заведено административное дело по части 5 ст.20.2 КоАП РФ «Нарушение участником публичного мероприятия порядка его проведения».

Якобы выступление М.Ю. Щеглова не соответствовало целям заявленного мероприятия, в частности в ходе выступления он критиковал политику власти Республики Татарстан, акцентировал внимание общественности к проблеме русского языка в школах Республики Татарстан и что изменение цели мероприятия не было согласовано.

Основанием для дела стала видеосъёмка, которую проводил оперуполномоченный по особо важным делам ЦПЭ МВД по РТ ст. лейтенант полиции А.Р. Потыев

Как следует из видео, в выступлении кроме слов «Мир, Труд, Май!» Щеглов, напомнил о ценностях, объединяющих страну, проблемах образования и русского языка, кумовства, коррупции и сепаратизма, её разрывающих и об ужасающе трагических событиях грядущего памятного дня в Одессе, призывая не допустить развития тех же националистических факторов на нашей земле, вспомнил и о приближающемся Дне Победы. Другие выступающие тоже касались разных тем, однако, ни на кого из других выступавших на первомайском митинге ЛДПР в Казани дел заведено не было.

Суд отказал Щеглову в ходатайстве приложить к делу его статью, опубликованную на линии Агентства политических новостей (АПН) , из которой, в частности, следовало, что данное дело инициировано аппаратом президента РТ.

Отказано было Щеглову и в другом ходатайстве – проведения экспертизы его выступления специалистом, суд счёл достаточно убедительными доводы «экспертов в погонах» и показания свидетеля от городской управы. Показания организатора мероприятия регионального координатора ЛДПР Владимира Сурчилова суд не учёл, назначив Щеглову 30 часов исправительных работ. В решении, да и нигде в деле не отражен ещё один крайне существенный факт, прозвучавший в показаниях данного свидетеля – о том, что его приглашали в Аппарат президента РТ, где крайне не рекомендовали давать выступить Щеглову, намекая на проблемы, которые могут возникнуть у них, если не последуют данной рекомендации. Поэтому Щеглов, подавая в суд жалобу на это решение, приложил и диктофонную запись заседания, на которой, в частности, слышно, как был не убедителен главный «эксперт», чьё мнение и легло в основу постановления – сотрудник городской управы Егор Тимофеев.

Щеглов считает данное дело созданным без оснований, искусственно, о чём сразу после первых слушаний заявил в своём видео выступлении возле здания суда.

Доводы жалобы Михаила Щеглова на решение суда изложены на 6 страницах, однако самыми вопиющими он считает два обстоятельства. Первое – то, что он якобы нарушил ст. 5 Федерального закона от 19.06.2004 N 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Статья так и озаглавлена «Организатор публичного мероприятия», но Щеглов-то таковым – не является. Второе, что он якобы изменил цель мероприятия, не согласовав это изменение, чего не могло быть по определению, раз он не организатор, а только участник.

К слову, на организатора Владимира Сурчилова – тоже сначала было заведено административное дело. Обещали, ведь, а Аппарате президента «проблемы». Однако суд первой инстанции вернул дело полицейским как не правильно оформленное и пока информации о его дальнейшей судьбе не имеется.

Тем не менее, по информации из Казанского офиса партии ЛДПР, её лидер Владимир Жириновский подписал жалобу генеральному прокурору на незаконность этих двух дел и её теперь рассматривают в местной прокуратуре, впрочем, имеющей такую же федеральную вертикаль, как и суды с полицией. Щеглов считает, что, несмотря на сильное влияние региональной власти на все эти структуры на местах у него, последовательного сторонника федеральных ценностей, есть шансы выиграть.

Рассмотрение жалобы начнётся в 11:00 в Верховном суде РТ (ул. Пушкина 72/2) 19.07.2017.