«Игра престолов» из Грозного

На мировые телеэкраны вышла первая серия очередного сезона сериала «Игра престолов» - на сегодняшний день самого знаменитого проекта американской телекомпании HBO. Интервью, взятое накануне журналистом этой телекомпании у главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, можно было бы счесть косвенной рекламой сериала. В самом деле, в России нет государственного деятеля, который и по облику, и по характеру, и по своей политической судьбе столь удачно вписывался бы в героический мир Джорджа Мартина, да и на всем нашем скучном свете таких людей немного.

Но, разумеется, это лишь случайное совпадение. На самом деле съемочная группа спортивной программы телеканала, HBO Real Sports, посетила Грозный, заинтересовавшись борцовским клубом «Ахмат», которым руководит, как сказано в анонсе, «военный диктатор Рамзан Кадыров». Другие сюжеты передачи, которая будет показана 18 июля, расскажут зрителям о влиянии глобального потепления на Большой Барьерный риф в Австралии и о тяжелой судьбе одного ветерана бейсбола.

То есть, все могло бы быть вполне невинно, если бы Кадыров говорил только о спорте. Но в России, а особенно в Чечне, спорт и политика идут рука об руку, поэтому чеченскому лидеру задавали не только спортивные вопросы. А поскольку в последние месяцы так получилось, что Чечня в мировых новостях упоминалась в основном в связи с обвинениями в преследовании геев, журналист Дэвид Скотт, конечно, спросил и об этом. Можно сказать, что троллинг удался. Ответ Кадырова был многогранен и с каждой стороны возмутителен для сегодняшнего политкорректного западного обывателя: 1) геи – это шайтаны, нелюди; 2) в Чечне их нет; 3) а если они есть, то пусть их заберут в Канаду.

Этого было достаточно для того, чтобы слова Кадырова, обнародованные телеканалом до выхода передачи, подхватили ведущие мировые СМИ, такие как «Washington Post» и «Independent». Гомофобия хорошо продается. Гомофобия на государственном уровне – драгоценный бестселлер.

Но в этом интервью возникла и другая неспортивная тема. Дэвид Скотт спросил, являются ли, по мнению Кадырова, США врагом России. Примечательно, что ответ на этот вопрос в западной прессе оказался в тени гейской темы, а вот в России произвел некоторый фурор.

Напомним, что сказал Кадыров. Во-первых: «Америка ведет политику против России, против руководства государства. Они знают, что я один из тех, кто готов отдать жизнь за Россию и что у меня хорошая армия, которая может нападать и защищать. Посмотрим, что у кого получится». Во-вторых: «Америка не такое сильное государство, чтобы мы рассматривали его как врага России. У нас сильное государство и ядерная держава. Если даже наше государство полностью разрушат, автоматически наши ядерные ракеты полетят туда. И весь мир мы перевернем, раком поставим».

В контексте борцовского ковра бравада такого рода смотрится даже органично, хотя и говорят в нашем народе: не хвались, идучи на рать, а хвались, идучи с рати. Да и в «Игре престолов» иных излишне уверенных в себе персонажей ждала не очень приятная судьба. Впрочем, патриотическая бравада у нас традиционно в чести: на этом уже четверть века делает политическую карьеру Жириновский, на этом набирал эстрадные очки Задорнов.

Вот и уважаемый Рамзан Ахматович дебютировал на международной арене с тем же репертуаром. Но разница не в том, что говорится, а в том, кто говорит.

Рамзан Кадыров – лицо, облеченное властью. Но он, если верить нашей Конституции, лишь часть системы исполнительной власти (пресловутой «вертикали»), на вершине которой находится президент страны. До сих пор было принято думать, что только президент вправе делать заявления о том, когда, куда и как полетят наши ядерные ракеты. А также кого и в какую позу мы намерены ставить.

Чтобы никто не путался в вопросах такого рода, в свое время была упразднена должность президентов республик в составе РФ, в том числе и сам Кадыров еще в 2011 году из президента стал просто «главой» Чечни. Последний региональный президент остался в Татарстане, но, как теперь говорят, после 2020 года, когда истечет срок полномочий Рустама Минниханова, президента не будет и там.

Получается, что кампания по формальной ликвидации региональных президентов прошла впустую, если в неформальном порядке всю властную вертикаль можно вот так запросто поставить в некую позу из «Камасутры».

Конечно, в ядерном шантаже из Грозного можно усмотреть и свои практические резоны. Например, отдельные наблюдатели указывают, что недавняя встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, прошедшая в Гамбурге 7 июля, завершилась приблизительно ничем. Нет ни единого признака разворота антироссийской тенденции, сложившейся в США. И тогда Москва (с которой, впрочем, Рамзан Ахматович вряд ли согласовывает свои интервью) решила выпустить на сцену – или в данном случае на борцовский ковер - «злого следователя».

Если Путин в западном политическом лексиконе числится как «сильный человек», strongman, то Кадыров – strongman в квадрате. Стало быть, появление Кадырова на телеэкранах дает возможность «цивилизованному миру» еще раз хорошенько подумать: а так ли уж плох во главе России скромный человек с университетским образованием, стремящийся избегать резких выражений? При этом ведь можно еще дополнительно намекнуть, что именно Кадыров может стать преемником Путина – мол, не такая уж это была бы экзотика, ведь правил же один кавказец Советским Союзом.

Впрочем, попытаемся вообразить - что же на самом деле усвоит западный зритель из передачи HBO Real Sports?

Например, что в России есть «военный диктатор». Как он при этом соотносится с демократически избранным президентом, непонятно. То ли они существуют в параллельных измерениях, то ли один над другим, но кто над кем? Опять нужно лезть за справками в «Камасутру».

Затем, у этого «диктатора» есть своя собственная армия, готовая в случае чего и к наступательным операциям. Кроме того, он имеет какое-то неясное влияние на судьбу российского ядерного оружия и высказывается на эту тему вполне в духе Ким Чен Ына, имея при этом куда более внушительный и решительный вид, чем пухленький корейский бонвиван. К тому же упоминает Аллаха, что в свете нынешней международной обстановки тоже довольно-таки подозрительно.

Делаем вывод. Россия, оказывается, не столь монолитна. У нее нет ни единого политического строя, ни единой военной организации. Ядерные боеголовки вот-вот попадут под контроль местных лидеров. С Путиным договариваться бессмысленно, а договариваться с человеком, говорящим столь ужасные вещи про милых, хороших геев, просто невозможно.

Фактически, несмотря на весь восторг патриотических энтузиастов, глава Чечни стал невольным участником очередной антироссийской провокации, которую кто-нибудь вроде Маккейна уже послезавтра понесет в американский сенат, требуя новых санкций.

«Спорт символизирует силу» - таков один из слоганов чеченского сюжета HBO Real Sports. Символов силы вокруг нас достаточно. Чего остро не хватает в современной России, так это символов ума.