Илон Маск потребовал государственного регулирования в области искусственного интеллекта

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, выступая перед Национальной ассоциацией губернаторов США заявил, что основной угрозой для человечества является искусственный интеллект.





«Искусственный интеллект — фундаментальный риск для человечества. ДТП, авиакатастрофы, некачественные лекарства и плохая еда такими не являются», — указал он, потребовав затормозить исследования и ввести государственное регулирование в этой сфере. Редакция АПН полагает, что выступление Маска может нести за собой довольно серьёзные политические последствия.

