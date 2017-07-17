 

Илон Маск потребовал государственного регулирования в области искусственного интеллекта

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, выступая перед Национальной ассоциацией губернаторов США заявил, что основной угрозой для человечества является искусственный интеллект.


«Искусственный интеллект — фундаментальный риск для человечества. ДТП, авиакатастрофы, некачественные лекарства и плохая еда такими не являются», — указал он, потребовав затормозить исследования и ввести государственное регулирование в этой сфере. Редакция АПН полагает, что выступление Маска может нести за собой довольно серьёзные политические последствия.


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