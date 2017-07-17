Русские хакеры оказались арабскими

ВАШИНГТОН. Взлом сайта информационного агентства Катара, формально спровоцировавший политический кризис в отношениях стран Залива инициировали Объединённые Арабские Эмираты. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в разведсообществе США.

Напомним, что, ранее, в этой провокации американские разведчики вполне открыто обвиняли "русских хакеров".

Впрочем, редакция АПН склонна считать, что этот взлом был чем-то вроде выстрела крейсера Аврора - более-менее пафосным сигналом к началу открытых действий, а вовсе не их причиной.

