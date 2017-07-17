 

Русские хакеры оказались арабскими

ВАШИНГТОН. Взлом сайта информационного агентства Катара, формально спровоцировавший политический кризис в отношениях стран Залива инициировали Объединённые Арабские Эмираты. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в разведсообществе США.
 
Напомним, что, ранее, в этой провокации американские разведчики вполне открыто обвиняли "русских хакеров".
 
Впрочем, редакция АПН склонна считать, что этот взлом был чем-то вроде выстрела крейсера Аврора - более-менее пафосным сигналом к началу открытых действий, а вовсе не их причиной.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В том, что Катар поддерживал террористов, опять виноваты российские хакеры
» Роскомнадзор собирается взять на работу хакера
» Вашингтон грозит Китаю беспрецедентными экономическими санкциями
» Российские хакеры успешно атаковали серверы Пентагона
» Современная Россия похожа на СССР перед распадом
Материал недели
Стратегия для «страны-системы»

Стратегия для «страны-системы»

Публикации
«Игра престолов» из Грозного

«Игра престолов» из Грозного

О книге С. Сергеева «Русская нация, или рассказ об истории ее отсутствия». Часть 3

О книге С. Сергеева «Русская нация, или рассказ об истории ее отсутствия». Часть 3

Европейские друзья России

Европейские друзья России

Успех Польши, провал Украины

Успех Польши, провал Украины

Хождение в народ – хождение по мукам

Хождение в народ – хождение по мукам

Россия и «цивилизационная геополитика» В.Л. Цымбурского

Россия и «цивилизационная геополитика» В.Л. Цымбурского

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Сергей Собянин
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

В ходатайстве отказано

«Игра престолов» из Грозного

«Игра престолов» из Грозного

Илон Маск потребовал государственного регулирования в области искусственного интеллекта

  • 13:44
  • 180

Русские хакеры оказались арабскими

  • 11:30
  • 208
О книге С. Сергеева «Русская нация, или рассказ об истории ее отсутствия». Часть 3

О книге С. Сергеева «Русская нация, или рассказ об истории ее отсутствия». Часть 3

Европейские друзья России

Европейские друзья России

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru