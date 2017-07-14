Европейские друзья России

Название книги Станислава Бышка «Новая Европа Владимира Путина: Уроки Запада для России» на первый взгляд может показаться странным, учитывая, что Российская Федерация уже три года находится под европейскими санкциями, а российский телевизор днями и ночами рассказывает о «гейропе». Казалось бы, президент Путин и Европа – понятия несовместимые. Однако, как убедительно показывает автор книги, это не так.

В европейских государствах в последнее время набирают популярность национально настроенные противники Европейского союза – евроскептики, которые видят во Владимире Путина свой политический идеал. Российского президента они воспринимают как сильного политика, отстаивающего традиционные ценности, национальный суверенитет и национальную идентичность. Именно этим «друзьям России» посвящено исследование Бышка.

В книге описываются умеренные и радикальные евроскептические партии, рассмотрены их история, базовые идеологические принципы, участие партий в избирательном процессе как на национальном, так и на общеевропейском уровне. Программы данных партий отличаются друг от друга по многим вопросам (заинтересованный читатель может выбрать, за кого бы он проголосовал на гипотетических «выборах евроскептиков»), однако их объединяют два основополагающих пункта: неприятие Евросоюза и позитивное отношение к России.

Конечно, евроскептики порой весьма идеалистично воспринимают российскую реальность и наше политическое руководство. Это, по-видимому, понимает и автор книги, а потому одну из важных задач своего исследования он формулирует так: «Политическому классу России, в том числе людям, непосредственно принимающим решения по внутренней и внешней политике страны, будет любопытно узнать, «что им в нас нравится», взглянуть на «идеологию Путина» глазами самих европейцев». Возможно, это побудит российскую элиту больше соответствовать европейским представлениям о ней – добавим мы от себя.

Помимо элит, книга Бышка будет крайне любопытна русским националистам. Главный урок, который они могут извлечь из истории и электоральных показателей европейских правых партий, состоит в следующем: чем респектабельнее и умереннее партия, тем больше у неё шансов на успех. Это хорошо видно на примере набирающей популярность «Альтернативы для Германии», которая всеми силами старается отмежеваться от радикалов, и полностью маргинализированной Национал-демократической партии Германии, которая заигрывала с неонацизмом. Аналогичная ситуация в Великобритании: там есть осторожная и успешная Партия независимости Соединённого Королевства, а есть радикальная и провальная Британская национальная партия.

В целом, Брекзит и победа Дональда Трампа на выборах в США наглядно показали, что политический мейнстрим потихоньку смещается вправо. Это означает, что евроскептический дискурс в обозримом будущем будет сохранять в ключевых странах мира свою актуальность и в значительной степени определять политические тренды. Для того чтобы быть в курсе этих трендов, несомненно, следует прочесть книгу Станислава Бышка.