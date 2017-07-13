Не трудности перевода с костромского на питерский



Талантливый человек талантлив, пожалуй, во всем. Например, в умении выйти сухим из воды, что является неоспоримым талантом народной власти. Взять, скажем, Игоря Албина или (он же) Игоря Слюняева. Где бы он ни был, какие бы должности не занимал, его всегда сопровождают скандалы . Он содержит несколько команд пиарщиков, постоянно выступает в СМИ, делая громкие заявления, не соответствующие реальному положению дел

Подобная удача восхищает и ставит в оторопь. В Питере всего лишь за год прямого руководства строительством стадиона "Зенит-Арена" он сумел сменить неугодного подрядчика на близкого, выбил средства из бюджета, перекроив все планы и заморозив необходимые городу социальные объекты, давал и срывал свои же обещания, убедил всех, что стадион достроен до того, что на нем умудрились провести несколько матчей Кубка Федераций, при том что внутри стадион пугает своей неготовностью, а временами непригодностью.

Очевидно, что человек такого полета и масштаба мечтает о дальнейшем карьерном продвижении и добивается того, чтобы в итоге стало как в том анекдоте, когда "в конце представления появляется на арене весь в белом, а остальные все в дерьме".

Для этого сейчас, например, необходимо, чтобы многочисленные суды с бывшим генподрядчиком приняли решение в пользу курируемых вице-губернатором структур. Это позволит сделать крайним бывшего генподрядчика, списав все проблемы на него, а не на собственное руководство, но также и еще раз получить со строительной компании деньги за выполненные, но как бы и не выполненные работы.

Решение этой задачи поручено адвокатам Pen&Paper. В экспертно-журналистской среде ходят непрекращающиеся слухи о том, как представители этой адвокатской конторы были замечены в редакциях питерских СМИ, где договаривались о размещении соответствующей информации. Судя по всему, для этого выделен весьма значительный бюджет. Из бюджета города, очевидно…

Возникает естественный вопрос: неужели господин Албин думает, что можно сформировать мнение жителей города и судей через карманный PR?



Так, адвокаты, представляющие в судах интересы Смольного, видят в признании расторжения контракта с бывшим генподрядчиком "Зенит – Арены" законным является крупной победой: "Мы получили первый вступивший в законную силу судебный акт, который, безусловно, будет учитываться судами при разрешении иных споров, связанных со стадионом. В процессе были доказаны факты многочисленных и существенных нарушений бывшего генподрядчика, и теперь Московскому суду придется решить: можно ли признать "Трансстрой" добросовестным поставщиком, если ранее с ним, как выясняется, законно расторгли контракт". Это мнение активно тиражируется в питерских СМИ, особенно тех, что подконтрольны вице-губернатору. При этом – странное дело, что этого никто особо не заметил - указанные заказчиком основания для расторжения контракта не обоснованы. Каких-либо доказательств наличия нарушений представлено не было. Все указанные основания либо являлись нарушениями самого Комитета по строительству, либо относились к работам, выполненным по другим контрактам.

Следует отметить, что согласно определениям судов Санкт-Петербурга, все исковые заявления Комитета по строительству города были оставлены без рассмотрения.

Однако вице-губернатор как мантру повторяет, что бывший генподрядчик должен городу 3,6 млрд руб., которые "в ближайшее время будут возвращены заказчику", неоднократно говорил, что после смены генподрядчика на стадионе были выполнены множественные переделки. Становится еще более не понятно, как судом не было установлено наличие документов, подтверждающих факт несоответствия проектной документации выполненных прежним генподрядчиком работ, необходимость данных переделок и их фактическое выполнение.



Проблема до сих пор в том, что Ростехнадзор, сами строители, журналисты, болельщики знают, что стадион все еще не готов окончательно. А подавляющее большинство проплаченных Албиным материалов в СМИ

Проблема до сих пор в том, что Ростехнадзор, сами строители, журналисты, болельщики знают, что стадион все еще не готов окончательно. А подавляющее большинство проплаченных Албиным материалов в СМИ построены на следующей схеме : "Несмотря на то, что бывший генподрядчик строительства стадиона на Крестовском острове проиграл суды в Петербурге и правомочность расторжения контракта доказана, Трансстрой не оставляет попыток доказать обратное".

Что это, если не попытка оказания давления на судейский корпус? Или собственный пиар важнее правды?