 

Яндекс объединится с Uber

МОСКВА. Два крупнейших сервиса-агрегатора такси Яндекс-Такси и Uber объявили об объединении усилий на территории России, Белоруссии, Грузии, Армении, Азербайджана и Казахстана.
 
В этих странах обе компании перейдут на общую технологическую платформу. К сожалению, не уточняется, идёт ли речь о ликвидации самостоятельной технологии Яндекса или о том, что Яндекс выкупил рыночную долю Uber, переводя таксистов этого сервиса к себе.
Однако, у нас есть основания считать, что речь, всё же, идёт о втором варианте.
 

 
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