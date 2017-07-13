Яндекс объединится с Uber

МОСКВА. Два крупнейших сервиса-агрегатора такси Яндекс-Такси и Uber объявили об объединении усилий на территории России, Белоруссии, Грузии, Армении, Азербайджана и Казахстана.

В этих странах обе компании перейдут на общую технологическую платформу. К сожалению, не уточняется, идёт ли речь о ликвидации самостоятельной технологии Яндекса или о том, что Яндекс выкупил рыночную долю Uber, переводя таксистов этого сервиса к себе.

Однако, у нас есть основания считать, что речь, всё же, идёт о втором варианте.





