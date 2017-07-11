Алексея Навального могут отправить в колонию
- 11.07.2017, 15:30,
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ФСИН в очередной раз обратилась в суд с просьбой о замене условного срока на реальный для оппозиционера Алексея Навального. Об этом сегодня сообщает РИА "Новости". С чем именно связано это требование, пока не сообщается.
«В Симоновский суд поступило заявление об отмене условного осуждения Навальному с направлением в исправительную колонию. Оно зарегистрировано, но процессуальное решение по нему — о принятии либо отказе в принятии к рассмотрению — пока не принято», — заявил представитель суда.
Напомним читателям, что ранее ФСИН уже неоднократно подавала подобные ходатайства, но ни одно из них пока еще не было удовлетворено.
Стоит отметить, что в последнее время силовики ужесточили давление на Навального и его штабы. Оппозиционер пробыл под арестом 25 суток, а в это время во многих его штабах разных городов страны прошли обыски.
АПН следит за развитием событий.