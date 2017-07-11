Хождение в народ – хождение по мукам

Прямая линия Президента Российской Федерации вызывает большой интерес, как у населения нашей страны, так и у зарубежной аудитории. Не является исключением и та, что прошла 15 июня 2017 года.

Интерес не праздный. 2 миллиона 600 тысяч вопросов, на 73 из которых ответил Президент в прямом эфире, затронули широкий диапазон проблем. В диалоге с Президентом участвовали 18 женщин и 25 мужчин, географически от Читы и Иркутска – до Мурманска и Краснодара. Ни один социологический опрос не сможет дать такой репрезентативности. За доступ к информации, поступившей на прямую линию, должна развернуться нешуточная борьба, ведь обладание ею даёт глубокое понимание процессов, происходящих вроссийской глубинке. И из этого понимания и власть и её оппозиция внутри страны и за её пределами будут делать свои выводы. Для них они важны, прежде всего, с точки зрения коррекции политического противостояния.

Но важнее всего прямая линия для рядовых граждан. Те,кто критикует организаторов прямой линии, обвиняя их в заорганизованности мероприятия, сводящей к минимуму любую импровизацию, оторванности от людских проблем, на самом деле лукавят. Они не могут не понимать, что прямой эфир со страной – это всегда большой риск. Любая фальшь, тут же вылезет наружу и тогда, ожидаемая людская поддержка обернётся неодобрением. Если поднятые вопросы не будут решены, и не только в отношении тех, кто их озвучил, но и в смысле их раздражающего присутствия в общественном восприятии, то имиджевые потери неизбежны, а возможно и не только имиджевые.

Нет, упрощать не следует. Как не следует и утверждать, что это мероприятие недостойно внимания. Если бы это было так, то откуда взяться такому количеству публикаций и комментариев в зарубежных СМИ, отчего так злобствуют недоброжелатели Путина В.В и русофобы всех мастей в блогосфере? На недостойное так не реагируют!

Прямая линия Президента – это находка В.В. Путина и его имиджмейкеров. Её называют «новоявленным хождением в народ». Почему «новоявленным»? Потому что такое явление, как «хождение в народ» в российской истории уже было – в 70-ые годы 19 века. Народовольцы ходили в народ, дажесоздавали в этих целях свои поселения. Революционеры всех мастей хотели понять русский народ. Одни для того, чтобы улучшить его жизнь, а другие затем, чтобы поднять его «на дыбы». И подняли всё- таки, в самый раз - 100 лет назад.

Мои оппоненты спросят: «ну ладно, когда интеллигенция столичная хочет познать народ, тут ещё как –то объяснимо, а когда власть всеобъемлющая и повсеместная… Почему и зачем?».

На эту тему и хотелось бы порассуждать в данной публикации.

Давайте поищем для начала ответ на вопрос: в чём смысл прямых линий Президента России?

Общение с людьми? Да.

Получение дополнительной информации? Да.

Принятие оперативных решений и личный контроль за ранее принятыми решениями? Да.

Привлечение населения к контролю за деятельностью местных властей? Да.

Но во всём это усматривается и нечто другое, не афишируемое, но очень важное. Ни для кого не секрет, что по большому счёту в стране осуществляется т.н. «ручное управление». Некоторые это называют управляемой демократией. Пусть будет так – какая разница?

Ручное управление – это прихоть «демократического самодержца», национальная традиция или неизбежная необходимость? Мне кажется всё вместе по причине неизбежной необходимости. Власть в России всегда шаткая при неоспоримой государственной крепости. В этом историческом противоречии кроются многие наши российские специфики и особенности. Дело в том, что государственную крепость обеспечивает государствообразующая нация, т. е. русский народ. Шаткость же власти объясняется зыбкостьюеё опоры или, проще говоря,основания. В силу разных причин русский народ активного участия в формировании власти не принимает. Нет, он, конечно, участвуетв голосовании на выборах и делает это исправно. Но как - то так получается, что и до власти он неохоч, авласть зачастую забывает о егонуждах и потребностях. Вот так и живут: власть без должного интереса к государствообразующей нации и государствообразующий народ – без интереса к власти и строгого спроса с неё. Здесь- то, на этом стыке, и образуется люфт, создающий шаткость и власти, и общества. Об этой особенности хорошо осведомлены домашние либералы, которые нередко используют её для укрепления своего влияния, или возвращения, если оно в силу каких – либо причин было утрачено. Хотя это явление крайне редкое. Трудно назвать такой период в 1000-летней истории России, когда бы либералов не было во власти или при власти. Были они при Калите, при Иване Грозном, при Петре Великом и при не менее Великой Екатерине, при Александре III и при Иосифе Сталине. Не упоминаю других правителей, в силу того, что при них была власть либералов без изъятий. Есть либералы, я бы сказал преобладание либералов и при Путине. И в этом нет никакого отличия от предыдущих правителей России. Опасность таится в другом: либерал не задумываясь променяет российскую государственность на либеральные ценности, как только почувствует, что ему угрожает опасность. Яркое тому подтверждение деятельность Министерства образования и науки России под руководством Дмитрия Ливанова. Здесь недавно Счётная палата РФ «накапала» вагон и маленькую тележку финансовых нарушений. Эта информация содержится на АПН .

В ней в частности, утверждается, что министерство неверно распределило субсидии между регионами на сумму 2,4 млрд рублей и неправомерно истратило 2,2 млрд рублей на модернизацию подведомственных и автономных учреждений.

Депутаты просят Счетную палату проверить расходы Министерства образования и науки, которыеоно получило из бюджета в размере 30 млрд рублей в рамках финансирования программы «5-100». Результатом программы должно было стать попадание пяти российских вузов в топ-100 мирового рейтинга университетов.



Деньги ведомство куда-то потратило, а цель программы так и не была достигнута.

В рамках этого проекта было осуществлено множество «сомнительных закупок», а около миллиарда рублей вообще не дошло до вузов. Имеется также информация об обнаруженном конфликте интересов сразу по пяти заключенным Миноборнауки госконтрактам на 49,2 млн рублей. В тендерах победил «Центр развития науки», которым, в свое время, руководила бывший начальник правового департамента министерства Марина Лукашевич. Более того, министерство выделило 8 млн рублей Центральному научно-исследовательскому институту черной металлургии им. И. П. Бардина и Российскому химико-технологическому университету им. Д. И. Менделеева за работы, которые не были выполнены, а фонд «История отечества», наоборот, не получил полагающиеся ему 100 млн руб., из 384 млн руб., заложенных на гранты студентам». Чему тут удивляться: История Отечества подождёт – это такая банальность.

Интересно, почему эта информация только сегодня стала достоянием общественности, как и многое из того, что связано с именем бывшего Министра Ливанова – «самого молодого, талантливого и перспективного». Действительно стать в 25 лет кандидатом наук, в 30 доктором, в 33 проректором, в 38 - замФедерального Министра, в 40 – ректором родного института (МИСиС), а в 45 – Федеральным Министром – дано далеко не каждому. Тут действительно нужен талант недюжинный, которого как оказалось, на самом то деле и не было. А что же было? Ларчик открывается просто: был руководитель научной диссертации Ливанова в МИСиСе, он же ректор института Ю.С. Карабасов, он же приёмныйотец жены Ливанова Ольги Анатольевны Мордкович, секретарь Московского горкома КПСС в советское время и лидер Московской организации «Единая Россия» в демократической России. Сейчас талант Ливанова Д.В. проверяется на прочность в Украине, в качестве спецпредставителя по торгово- экономическим связям России с этой соседней страной. Связей нет, а представитель есть. Надо же куда –то пристроить хорошего человека. Государство от этого не обеднеет.

Пример не единичный, из них соткана вся наша современная жизнь. Портрет написанный маслом, отражает образ мышления и действия любого либерала, для которого интересы Отечества всегда вторичны, - первичны личные интересы.

Об этой особенности либералов знают во всём мире, не являетсяисключением и Россия. Знают, а потому и предохраняются. Там , где власть либералов установилась окончательно и бесповоротно, там где они установили демократический режим, там никакого ручного управления не требуется. Сама демократия выполняет эти функции, жестоко карая каждого посягающего на её принципы и ценности. (В порядке иллюстрации: недавно ЕСПЧ (европейский суд по правам человека) принял постановление, в котором Российский закон о запрете гейпропаганды среди детей и несовершеннолетних, принятый в 2013 году, признал дискриминационным. Минюст собирается обжаловать это решение всё в том же европейском суде, вместо того, чтобы послать куда надо( .. …) и ЕСПЧ ,и выступающих на их стороне правозащитников… Было бы самым правильным решением Российской Федерации выйти из Европейской конвенции по правам человека во первых, потому, что членство в ней нарушает суверенитет России, а во – вторых, потому, что европейский суд защищает человеконенавистническую идеологию и практику геев. А как ещё назвать то, что ведёт к ликвидации рождаемости?).

Сложнее там, где, несмотря на нескончаемые попытки, демократии не могут надолго утвердиться. Есть влиятельные демократы и либералы, но нет устоявшейся демократии. Ихпотенциала в таких случаяххватает, как правило, только на то, чтобы привести к власти антинациональную диктатуру и поддерживать в т.н. «рабочем состоянии» атмосферу хаоса и общественного раздора. Но, затем,независимо от воли диктатора, в каком бы он статусе не был - князь, царь, император, генсек, президент- начинается его чудесное перевоплощение в самодержца. Функции которого и состоят в том, чтобы удерживать страну в этом «полубеременном» состоянии шаткости и неуравновешенности между статусной диктатурой и её либеральным содержанием. Грубо говоря, нужен надсмотрщик, который бы не ограничивая по сути власти либералов, не давал ей распространиться за пределы допустимого, каковым является сохранение Государства. Либералы - увлекающиеся натуры, в кураже своего всевластия они могут не заметить той красной линии, за которой начинается распад государства. Нынешний политический режим собственно тем и занимается: сохраняет государство при всевластии либералов. Задача неимоверно трудная. Приходится совмещать несовместимое: государство и либералов. Пока это Путину В.В. удается делать бескровно, но ценой огромных усилий. И не столько в противостоянии либералам, сколько в защитеих от патерналистских сил и течений.

Прямая линия показала плохо скрываемую антилиберальную установку общества. Все претензии в вопросах и просьбах участников прямой линии вызваны либеральным содержанием жизни нашего государства .

Их можно сгруппировать в 3-5 позиций:

- оторванные от народа элиты;

-антинациональные идеологические ориентиры;

-отсутствие централизованного управления и государственного планирования;

- воровский характер власти (любой либеральной власти, а не только российской), просто в других странах всё это по другому называется и оценивается;

- дефицит созидательного, общественно - полезного начала в деятельности бизнеса, который создан и поддерживается государством исключительно за счёт бюджетных субсидий,извлекаемых из налогооблагаемой базы;

Истоки любого из 2.5 миллионов обращений следует искать в этой плоскости, идёт ли речь о не оказанных услугах ЖКХ или медицинских учреждений, о некачественном жилье, выданном взамен сгоревшего во время лесного пожара или очередного потопа или просто о чиновничьем беспределе. Меня всё время волнует вопрос, почему пострадавшим от стихий компенсации за жилище и недвижимость не выдают деньгами? Боятся, что разворуют? Но ведь всё равно воруют, только не в рублях, а домами.

Не следует обращать внимания на ёрничанье заказных зарубежных критиков и их отечественных подпевал по поводу благосклонности и милосердии Путина В.В. в образе «отца нации». Татьяна Урбанская в «Украинской правде»в статье «О чём промолчал Путин» сетует, что «вместо конкретных рецептов о том , как россиянам выжить с нищенской зарплатой, без ЖКХ, медицины, с отвратительным образованием, в отсутствие нормальной правоохранительной и судебной систем, Путин говорил о перспективах развития…». Так и хочется ответить: чья бы мычала …. В отличие от воюющей Украины,говоря о прошлом и настоящем мы думаем о будущем, думаем о сбережении и о сохранении нации. Не в пример тем, для когоединственное послемайданноедостижение «безвиз» превратился в легализованную националистами форму избавления от неугодных, от всех кому опасно, противно и некомфортно жить в Украине.

Путин, и в самом деле, не играет, а выполняет функцию «отца нации», в этих непростых условиях развития. Даже если предположить, что по итогам Прямой линии будут решены только вопросы, поднятые в 2.6 миллионах обращений - она того стоила. Убеждён эффект будет значительно большим. Совсем не случайно, ведь, чиновники забегали, проверяя насколько то или иное, озвученное обращение имеет место быть на их территории. Вот и губернатор Московской области Воробьёв примчался в Балашиху на мусорную свалку посмотреть, удостовериться цела ли? Области надо иметь хороший запас мусора, иначе решение о строительстве в Подмосковье трёх мусороперерабатывающих заводов можно забыть. А это такой Клондайк!!!

Готовятся серьёзно. Повсеместно земли сельхоназначенияпереводят в категорию промышленных и тут же превращают в карьеры по добыче песка. Дело тоже доходное. На каждом кубометре песка прибыль от 200 до 300 рублей. Протестующему населению «втюривают дэзу», что на месте карьеров в рамках экологической программы будут созданы зарыбленные пруды с бесплатным доступом рыбаков из близлежащих сёл и деревень. Правда информированные источники утверждают, что никаких водоёмов тут не будет. Будут только свалки для отходов московских и из пограничных с Подмосковьем регионов. Таким образом, предусматривается обеспечить загрузку мусороперерабатывающих заводов на полную мощность.

К сожалению, таких эксцессов не избежать и не только в Московской области. Любое хорошее дело расторопные чиновники стремятся обратить в личный доход. Усмотреть за ними из Кремля невозможно. За ними глаз да глаз народный нужен.

Миллионы россиян, смотревшие Прямую линию, были участниками диалога главы государства с народом. На их контроль, под руководством Народного Фронта Президент и рассчитывает. Во время Прямой линии они от него получили прямой мандат на отстаивание своих интересов перед местной, муниципальной и региональной властью.

Было бы нелепо отрицать, что и этот и последующие диалоги Путина с населением не в последнюю очередь преследуют цель повлиять на настроение людей накануне президентских выборов в марте 2018 года. Глупо, если бы было иначе, тем более в обстановке нескончаемых попыток Запада повлиять на их результаты. Но такие диалогивсегда, как говорится, «палка о двух концах». Если людям станет лучше,- значит их симпатии гарантированно будут на стороне Президента. А если лучше не станет, то власть не приобретёт, а потеряет, прежде всего, в доверии к себе.

Что в заключение сказать, живём мы пока плохо, хуже того, чем могли и тем более, чем хотелось бы. Мольбы и страдания людей красноречиво об этом говорят. Соприкасаться с ними больно. Это саднит душу. Для таких совестливых политиков, как наш Президент хождение в народ – это всегда хождение по мукам. Важно, чтобы в результате такого погружения, пусть медленно и мучительно, но рождалась новая достойная жизнь. Правда, это зависит не только от Президента, но и от других участников диалога. Никто за нас нашу страну и нашу жизнь лучше не сделает. Россия во многом похожа на каждого из нас, живущих в ней. Давайте делать себя лучше, более ответственными и прилежными в труде, в учёбе, в организации жизни. Более нетерпимыми к недостаткам, более требовательными к своим непосредственным начальникам и государственным чиновникам.

Надо перестать быть безразличным и безучастным. На почве, унавоженной таким состоянием , ничего путного не вырастет.