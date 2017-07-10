Горский стал Курбским

МОСКВА-ВИЛЬНО. Известный оппозиционер не вполне определённой политической ориентации Юрий Горский сбежал из под домашнего ареста в Литву, художественным образом объявив об этом в социальных сетях.

Я, Юрий Горский, объявляю себя на территории России в федеральный розыск, поскольку «непостижимым образом» исчез из-под «крепких объятий» ФСБ, с чистой совестью отправившись в земли Литовские // заявление от 09.07.2017

Убеждён — находясь в изгнании, а не в плену застенков ФСБ, я сделаю намного больше для того, чтобы осуществить подлинные политические перемены в России, которые переформатируют путинизм, сведя его на нет.

Свобода, а не плен. Борьба, а не подчинение. Поэтому лучше самоличное изгнание, чем запланированное рабство. Нужно быть господином своей судьбы, а не рабом фсб-эшных обстоятельств. Подробности о своём задержании, об аресте, а также об исчезновении из-под «крепких объятий» ФСБ обязательно будут, но позже. Всем привет с благословенной литовской земли, колыбели Речи Посполитой! - сообщил таинственный оппозиционер.





