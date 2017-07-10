 

Горский стал Курбским

МОСКВА-ВИЛЬНО. Известный оппозиционер не вполне определённой политической ориентации Юрий Горский сбежал из под домашнего ареста в Литву, художественным образом объявив об этом в социальных сетях.

 

Я, Юрий Горский, объявляю себя на территории России в федеральный розыск, поскольку «непостижимым образом» исчез из-под «крепких объятий» ФСБ, с чистой совестью отправившись в земли Литовские // заявление от 09.07.2017

Убеждён — находясь в изгнании, а не в плену застенков ФСБ, я сделаю намного больше для того, чтобы осуществить подлинные политические перемены в России, которые переформатируют путинизм, сведя его на нет.

 

Свобода, а не плен. Борьба, а не подчинение. Поэтому лучше самоличное изгнание, чем запланированное рабство. Нужно быть господином своей судьбы, а не рабом фсб-эшных обстоятельств.  Подробности о своём задержании, об аресте, а также об исчезновении из-под «крепких объятий» ФСБ обязательно будут, но позже. Всем привет с благословенной литовской земли, колыбели Речи Посполитой! - сообщил таинственный оппозиционер.

 

"На сегодняшний день Юрий благополучно находится на территории Литвы в своем доме", — сообщает пресс-секретарь «Новой Оппозиции» Роман Ковалев. Наиболее интересным в заявлении пресс-секретаря является информация о том, что у Горского есть, оказывается, дом в Литве.

 

Редакция АПН с удовлетворением отмечает, что не всё так плохо в России для внесистемной оппозиции.

 

Иных, как мы увидели, и из под 280-й статьи сажают не сразу в камеру, а под домашний арест, откуда предприимчивый человек может выбраться.

 

Редакция АПН желает Юрию Горскому свободы, а его потенциальной аудитории - почаще вспоминать этот захватывающий и авантюрный эпизод его биографии.

 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Русский Марш-2007 разрешён властями
» Пресс-конференция участников оргкомитета «Русского Марша-2007»
» Обыск на квартире Юрия Горского
» Скончался известный российский социолог Юрий Левада
» Митинг на Славянской площади завершен.
Материал недели
Стратегия для «страны-системы»

Стратегия для «страны-системы»

Публикации
Россия и «цивилизационная геополитика» В.Л. Цымбурского

Россия и «цивилизационная геополитика» В.Л. Цымбурского

Потеря памяти

Потеря памяти

«Ураган Эльвира» сносит российскую экономику

«Ураган Эльвира» сносит российскую экономику

Чему учиться у Америки?

Чему учиться у Америки?

Ждёт ли Россию «революция зонтов»?

Ждёт ли Россию «революция зонтов»?

Россия и Украина: граница на замке

Россия и Украина: граница на замке

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Сергей Собянин
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

Россия и «цивилизационная геополитика» В.Л. Цымбурского

Россия и «цивилизационная геополитика» В.Л. Цымбурского

Горский стал Курбским

  • 13:39
  • 419
Потеря памяти

Потеря памяти

Владимир Путин облетел Польшу

  • 12:43
  • 612

Проданный Кремлю телеканал РБК покидает его команда

  • 17:45
  • 1 240

Владимир Путин не будет выдвигаться в президенты от «Единой России»

  • 16:36
  • 1 155
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru