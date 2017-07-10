Горский стал Курбским

МОСКВА-ВИЛЬНО. Известный оппозиционер не вполне определённой политической ориентации Юрий Горский сбежал из под домашнего ареста в Литву, художественным образом объявив об этом в социальных сетях.
Я, Юрий Горский, объявляю себя на территории России в федеральный розыск, поскольку «непостижимым образом» исчез из-под «крепких объятий» ФСБ, с чистой совестью отправившись в земли Литовские // заявление от 09.07.2017
Убеждён — находясь в изгнании, а не в плену застенков ФСБ, я сделаю намного больше для того, чтобы осуществить подлинные политические перемены в России, которые переформатируют путинизм, сведя его на нет.
Свобода, а не плен. Борьба, а не подчинение. Поэтому
лучше самоличное изгнание, чем запланированное рабство. Нужно быть
господином своей судьбы, а не рабом фсб-эшных обстоятельств. Подробности о своём задержании, об аресте, а также об исчезновении из-под «крепких объятий» ФСБ обязательно будут, но позже. Всем привет с благословенной литовской земли, колыбели Речи Посполитой! - сообщил таинственный оппозиционер.
"На сегодняшний день Юрий благополучно находится на территории Литвы в своем доме", — сообщает пресс-секретарь «Новой Оппозиции» Роман Ковалев. Наиболее интересным в заявлении пресс-секретаря является информация о том, что у Горского есть, оказывается, дом в Литве.
Редакция АПН с удовлетворением отмечает, что не всё так плохо в России для внесистемной оппозиции.
Иных, как мы увидели, и из под 280-й статьи сажают не сразу в камеру, а под домашний арест, откуда предприимчивый человек может выбраться.
Редакция АПН желает Юрию Горскому свободы, а его потенциальной аудитории - почаще вспоминать этот захватывающий и авантюрный эпизод его биографии.