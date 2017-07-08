Владимир Путин облетел Польшу

Прежде российский президент, как замечает агентство, неоднократно пролетал над территориями восточных государств НАТО. Однако теперь, по данным Reuters, причина, по которой лайнер выбрал для своего маршрута из Москвы в Гамбург более длинный путь, "не ясна". Впрочем, злые языки утверждают, что самолёт Путина просто облетал пробку, образовавшуюся в виде перекрытия движения по маршруту, по которому должен был пролететь самолёт Путина.

Пока отец общественного советника президента ассоциации АВАНТИ Умара Джабраилова Дмитрий Песков не выступил с пояснениями о причинах смены маршрута, редакция АПН хочет отметить, что причины,эти являются очевидными, кристально ясными и открыты всем, кроме западных журналистов.

Этими причинами являются раздуваемая в Польше истерия вокруг якобы имеющегося "российского следа" в катастрофе с польским бортом под Смоленском и чёткое осознание общей запредельной неадекватности современного польского образованного общества.

Совсем недавно мы уже увидели настойчивую попытку польского истребителя приблизиться к российскому военному самолёту, на котором летел министр обороны России Шойгу. Напомним, что этот истребитель российским лётчикам пришлось буквально отгонять и инцидент произошёл где-то в небе на Прибалтикой, которую патрулируют поляки.

А если бы на борту был не Шойгу, а Путин? А если бы польский лётчик откуда-то знал об этом? А если бы он нажал на пуск ракеты воздух-воздух?

По вполне очевидно, что надежды на выдержанность гордых польских небесных жолнеров совершенно никакой. Отсутствует какая бы то ни было гарантия того, что за штурвалом очередного польского истребителя не окажется идиот, который, подогретый польскими СМИ, не решит "отомстить", повторив подвиг Гаврилы Принципа, поставив Россию и НАТО на грань Мировой Войны. Нет даже уверенности в том, что такого сорта инцидент не мог бы быть организован какими-то польскими политиками специально, из соображений собственной невменяемости.

Но такие подвиги в отношении собственного руководителя российской стороне уж точно не нужны.

Вот и полетел Владимир Путин немного севернее. Со Швецией и Финляндией в последнее время отношения тоже худшеют, но тут, как минимум, есть надежда на то, что хладнокровные обитатели скандинавского полуострова более сдержаны и не попытаются устроить убийство ради убийства.

Редакции АПН искренне интересно - комментаторам Reuters эта ситуация действительно была не ясна, или они просто постеснялись озвучить эти соображения?