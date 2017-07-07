 

Проданный Кремлю телеканал РБК покидает его команда

Бывший когда-то независимым медиахолдинг РБК медленно погружается на дно пропаганды и журналистской лжи. В связи с этим, руководители и ведущие журналисты РБК уходят с телеканала.

Основной состав телевизионной команды медиахолдинга выразил нежелание работать при новом руководстве, которое планирует сделать из независимого делового канала некое подобие «Комсомольской правды». Об этом сегодня сообщает «Медуза» со ссылкой на источник в РБК.

Массовый исход команды телевизионщиков говорит о внутреннем кризисе, с которым в скором времени столкнется телеканал. РБК в данный момент стоит перед угрозой того, что новый владелец Григорий Березкин постепенно превратит уважаемое деловое СМИ в типично желтое издание.

Стоит отметить, что издание Republic сообщило о нескольких ключевых сотрудниках РБК ТВ, ушедших в отпуск до конца сентября. Издание полагает, что такие длительные отпуска мотивированы желанием сотрудников понять, как будет развиваться ситуация с холдингом при новом владельце.

Между тем в пресс-службе РБК отрицают массовое бегство сотрудников. По словам пресс-секретаря Егора Тимофеева, часть сотрудников телеканала ушли в длительный отпуск, но решения о том, что вся команда РБК ТВ увольняется, нет.

АПН следит за развитием событий.
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APN.ru