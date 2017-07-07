Проданный Кремлю телеканал РБК покидает его команда

Бывший когда-то независимым медиахолдинг РБК медленно погружается на дно пропаганды и журналистской лжи. В связи с этим, руководители и ведущие журналисты РБК уходят с телеканала.



Основной состав телевизионной команды медиахолдинга выразил нежелание



Массовый исход команды телевизионщиков говорит о внутреннем кризисе, с которым в скором времени столкнется телеканал. РБК в данный момент стоит перед угрозой того, что новый владелец Григорий Березкин постепенно превратит уважаемое деловое СМИ в типично желтое издание.



Стоит отметить, что издание Republic сообщило о нескольких ключевых сотрудниках РБК ТВ, ушедших в отпуск до конца сентября. Издание полагает, что такие длительные отпуска мотивированы желанием сотрудников понять, как будет развиваться ситуация с холдингом при новом владельце.



Между тем в пресс-службе РБК отрицают массовое бегство сотрудников. По словам пресс-секретаря Егора Тимофеева, часть сотрудников телеканала ушли в длительный отпуск, но решения о том, что вся команда РБК ТВ увольняется, нет.



АПН следит за развитием событий. Основной состав телевизионной команды медиахолдинга выразил нежелание работать при новом руководстве , которое планирует сделать из независимого делового канала некое подобие «Комсомольской правды». Об этом сегодня сообщает «Медуза» со ссылкой на источник в РБК.Массовый исход команды телевизионщиков говорит о внутреннем кризисе, с которым в скором времени столкнется телеканал. РБК в данный момент стоит перед угрозой того, что новый владелец Григорий Березкин постепенно превратит уважаемое деловое СМИ в типично желтое издание.Стоит отметить, что издание Republic сообщило о нескольких ключевых сотрудниках РБК ТВ, ушедших в отпуск до конца сентября. Издание полагает, что такие длительные отпуска мотивированы желанием сотрудников понять, как будет развиваться ситуация с холдингом при новом владельце.Между тем в пресс-службе РБК отрицают массовое бегство сотрудников. По словам пресс-секретаря Егора Тимофеева, часть сотрудников телеканала ушли в длительный отпуск, но решения о том, что вся команда РБК ТВ увольняется, нет.АПН следит за развитием событий.