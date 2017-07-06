Владимир Путин не будет выдвигаться в президенты от «Единой России»
- 06.07.2017, 16:36,
- Новости
- 98
-
Facebook
Вконтакте
Мой мир
Google+
Президент Российской Федерации Владимир Путин, вероятнее всего, будет выдвигаться на четвертый срок не от партии «Единая Россия», а как самовыдвиженец. Кремлевские пиарщики, похоже, определились с приоритетным вариантом выдвижения Путина в президенты в 2018 году, сообщает сегодня РБК.
«Владимир Путин, скорее всего, будет участвовать в выборах президента как самовыдвиженец, этот сценарий рассматривается в Кремле как приоритетный. Выдвижение от «Единой России» маловероятно», — утверждает издание, ссылаясь на свои собственные источники.
Сам президент своих личных предпочтений пока не высказывал и окончательного решения пока официально не принимал.
В случае, если сценарий с самовыдвижением будет утвержден, Владимиру Путину надо будет собрать в свою пользу 300 тыс. подписей своих избирателей.
АПН следит за развитием событий.