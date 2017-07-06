 

Владимир Путин не будет выдвигаться в президенты от «Единой России»

Президент Российской Федерации Владимир Путин, вероятнее всего, будет выдвигаться на четвертый срок не от партии «Единая Россия», а как самовыдвиженец. Кремлевские пиарщики, похоже, определились с приоритетным вариантом выдвижения Путина в президенты в 2018 году, сообщает сегодня РБК.

«Владимир Путин, скорее всего, будет участвовать в выборах президента как самовыдвиженец, этот сценарий рассматривается в Кремле как приоритетный. Выдвижение от «Единой России» маловероятно», — утверждает издание, ссылаясь на свои собственные источники.

Сам президент своих личных предпочтений пока не высказывал и окончательного решения пока официально не принимал.

В случае, если сценарий с самовыдвижением будет утвержден, Владимиру Путину надо будет собрать в свою пользу 300 тыс. подписей своих избирателей.

АПН следит за развитием событий.
 
 
теги: Выборы президента РФ
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Кириенко может возглавить предвыборный штаб Путина
» Владимир Путин и Дмитрий Медведев не собираются идти на праймериз
» Путин снизил барьер на региональных выборах до 5%
»  "Лунтики" поменялись местами
» Путин может не прийти на съезд «Единой России»
Материал недели
Стратегия для «страны-системы»

Стратегия для «страны-системы»

Публикации
«Ураган Эльвира» сносит российскую экономику

«Ураган Эльвира» сносит российскую экономику

Чему учиться у Америки?

Чему учиться у Америки?

Ждёт ли Россию «революция зонтов»?

Ждёт ли Россию «революция зонтов»?

Россия и Украина: граница на замке

Россия и Украина: граница на замке

Макрон - это Путин сегодня

Макрон - это Путин сегодня

Об отношении к т.н. «сталинским» репрессиям»

Об отношении к т.н. «сталинским» репрессиям»

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Сергей Собянин
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

Владимир Путин не будет выдвигаться в президенты от «Единой России»

  • 16:36
  • 98

Заявление оргкомитета Национально-Демократической партии

Шведскую полицию переучивают работать неоплатоники

  • 08:55
  • 241

Умерла Ирина Ратушинская

  • 20:58
  • 1 793

В России вступил в силу закон об обязательной регистрации беспилотников

  • 13:55
  • 477

«Крепостные» Министерства Обороны

  • 13:29
  • 742
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru