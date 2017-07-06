Владимир Путин не будет выдвигаться в президенты от «Единой России»

Президент Российской Федерации Владимир Путин, вероятнее всего, будет выдвигаться на четвертый срок не от партии «Единая Россия», а как самовыдвиженец. Кремлевские пиарщики, похоже, определились с приоритетным вариантом выдвижения Путина в президенты в 2018 году, сообщает сегодня РБК.



«Владимир Путин, скорее всего, будет участвовать в выборах президента как самовыдвиженец, этот сценарий рассматривается в Кремле как приоритетный. Выдвижение от «Единой России» маловероятно», — утверждает издание, ссылаясь на свои собственные источники.



Сам президент своих личных предпочтений пока не высказывал и окончательного решения пока официально не принимал.



В случае, если сценарий с самовыдвижением будет утвержден, Владимиру Путину надо будет собрать в свою пользу 300 тыс. подписей своих избирателей.





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