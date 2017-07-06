Заявление оргкомитета Национально-Демократической партии

5 июля 2017 года Прокуратура РФ потребовала заблокировать ряд информационных ресурсов, в числе которых – сайт «Спутник и погром».

Очередное блокирование оправдывается тем, что данные сайты «пропагандируют идеи национальной и религиозной розни, что формирует угрозы общественной безопасности, побуждают к экстремизму».

Официальные лица Генеральной Прокуратуры РФ утверждают, что де "установлены многочисленные материалы, оправдывающие деятельность запрещенных на территории РФ организаций "Правый сектор", "Исламское государство Ирака и Леванта", "Джабхат-ан-Нусра" и других террористических группировок, воюющих на территории Сирии".

Национально-Демократическая Партия, также как и редакция СиП, много лет пытаются привлечь внимание властей к тому факту, что причиной реальных экстремистских актов в России является бесконтрольная миграция, этническая преступность, исламистская пропаганда.

Русские национальные демократы последовательно выступают в поддержку национально-освободительной борьбы русского народа против карательной политики насильственной дерусификации, развязанной режимом Порошенко против русских на Украине вообще и на Донбассе в частности. Авторы сайта СиП последовательно выступают в поддержку Новороссии и её воссоединении с Россией.

Обвинения СиП в пропаганде позиций бандеровских русофобов из "Правого сектора" рассчитаны на людей, не умеющих читать.

Ни редакция «Спутника и Погрома», ни его читатели не совершали экстремистских действий – например, террористических актов. Всё, что им можно вменить – так это критику властей с позиций русского национализма. Однако во всём мире критика властей считается не экстремизмом, а неотъемлемым правом граждан, которое признаёт и российская Конституция.

Национально-Демократическая партия считает блокирование «Спутника и Погрома» и других сайтов ещё одним ударом по свободе слова в России, по российской Конституции и по законности как таковой. Сделан ещё один шаг по пути превращения Российской Федерации в тоталитарное государство.

Мы призываем всех людей, как в России, так и вне её, которым дороги ценности свободы, верховенства права и справедливости, поддержать редакцию «Спутника и Погрома» и других блокированных сайтов всеми возможными законными средствами.