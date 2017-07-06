СТОКГОЛЬМ. Новые, необычные правила составления ориентировок о внешнем виде преступников поступили на вооружение шведских полицейских.

Они запрещают указывать в ориентировках, публикуемых на сайте полиции, сведения о росте, цвете кожи, принадлежности к какой-либо национальности или расе в описаниях подозреваемых в любых преступлениях: от незначительных ДТП до грабежей и убийств.

«Полиция иногда подвергается критике за сообщения о цвете кожи людей. Нас воспринимают как расистов. Поскольку полиция не является расистской и не должна восприниматься как таковая, отныне, пожалуйста, примените эти инструкции », - обращаются составители инструкций к полицейским.

Эксперты Института Сакральных Исследований, привлечённые редакцией АПН для комментирования этого решения, полагают, что новые правила составления ориентировок шведским полицейским составляли явные неоплатоники.

"Безусловно, в любой ориентировке следует указывать, что преступление совершено двуногим существом без перьев" - указывают эксперты. "Впрочем, следует признать, что составители новых правил подвержены сексизму, ведь они не запретили указывать в ориентировках пол подозреваемого", так же добавили они.

