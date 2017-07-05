Умерла Ирина Ратушинская

Умерла Ирина Борисовна Ратушинская (4 марта 1954—5 июля 2017) — русская поэтесса и писательница, киносценарист, диссидент.

Ирина Ратушинская была 17 сентября 1982 года, 3 марта 1983 осуждена по статье 62 УК УССР ("антисоветская агитация и пропаганда"), приговорена к 7 годам лишения свободы.

4 октября 1986 года в соответствие с Указом Президиума Верховного Совета СССР была досрочно освобождена от дальнейшего отбытия наказания.

По данным из выписки из протокола № 65 заседания политбюро ЦК КПСС от 11 мая 1987 г., на пресс-конференции в Лондоне в декабре 1986 года Ратушинская и Геращенко объявили, что не намерены возвращаться в СССР «до тех пор, пока советские власти нарушают права человека». Настойчиво призывали западные страны к созданию «международного трибунала для оказания давления на Советский Союз и другие страны социалистического содружества в области прав человека». 14 мая 1987 г. вместе с мужем были лишены советского гражданства (возвращено 15 августа 1990 г.).

По утверждению Ратушинской, она была «принципиально не согласна работать против России».

Писательница скончалась 5 июля 2017 года в Москве.

Редакция АПН приносит соболезнования родным и близким покойной.

