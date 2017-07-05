Умерла Ирина Ратушинская
- 05.07.2017, 20:58,
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Умерла Ирина Борисовна Ратушинская
(4 марта 1954—5 июля 2017) — русская поэтесса и писательница,
киносценарист, диссидент.
Ирина
Ратушинская была 17 сентября 1982 года, 3 марта 1983 осуждена по статье 62 УК
УССР ("антисоветская агитация и пропаганда"), приговорена к 7 годам
лишения свободы.
4
октября 1986 года в соответствие с Указом Президиума Верховного Совета СССР
была досрочно освобождена от дальнейшего отбытия наказания.
По данным из выписки из протокола
№ 65 заседания политбюро ЦК КПСС от 11 мая 1987 г., на пресс-конференции в
Лондоне в декабре 1986 года Ратушинская и Геращенко объявили, что не намерены
возвращаться в СССР «до тех пор, пока советские власти нарушают права
человека». Настойчиво призывали западные страны к созданию «международного
трибунала для оказания давления на Советский Союз и другие страны
социалистического содружества в области прав человека». 14 мая
1987 г. вместе с мужем были лишены советского гражданства (возвращено 15
августа 1990 г.).
По
утверждению Ратушинской, она была «принципиально
не согласна работать против России».
Писательница скончалась 5 июля
2017 года в Москве.
Редакция АПН приносит
соболезнования родным и близким покойной.