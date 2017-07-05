"Ураган Эльвира" сносит российскую экономику

Вчерашние сообщения о некоторых проблемах одного из крупнейших российских банков - "Открытие", заставили редакцию АПН в очередной раз, но, уже более развёрнуто высказаться роли российского ЦБ в отечественном экономическом кризисе и, в целом, о том разрушительном воздействии, которое оказывает группа финансовых функционеров, скрывающихся в стенах этой институции на российскую экономику.

К сожалению, основная проблема с российским Центробанком состоит в том, что никто вообще не понимает до конца - чем заняты эти люди, каковы их цели и в чём состоит конкретный полезный результат их действий. Центробанку, по сути дела, никто не утверждает бюджет. Для него не существуют контролирующие органы. У него нет внятных показателей (не)успешности его работы. А его отчётность перед государством давно уже превратилась в полнейшую фикцию, существующую по принципу "собаки лают - караван идёт". Беседы ЦБ с депутатами - это же ровно из той области. Диалог отсутствует в принципе. Да и другие акторы внутреннего контрольного процесса - Счетная палата, прокуратура, давно уже не влияют на бытийность самовластной группы финансовых самодуров.

Между тем, несмотря на провальные результаты по профилю своей основной деятельности, ЦБ чем дальше, тем активнее лезет управлять уже и в реальный сектор экономики. Причём это управление идёт откровенно незаконными способами, нарушающими не только Конституцию, но и профильное законодательство.

Ситуация с понизившимся рейтингом Открытия, который крайне негативно воздействовал на перспективы этого банка - это просто рядовая иллюстрация к тому, что сотрудники ЦБ и, в частности, верхушка его руководства, включая саму Эльвиру Набиуллину полностью сосредоточены на решении каких-то лично интересных им проблем, а своей работой по обеспечению развития российского финансового сектора, по сути дела, заняты очень незначительно.

А чем же конкретно у нас занят ЦБ?

В лучшем кудринском стиле он последние годы мочит реальный экономический сектор, "чтобы не украли".

Напомним, что длительное время продвигавшийся оппозиционным советником президента экономический курс состоял в том, что деньги у всех субъектов российской экономики нужно, по возможности, отобрать и где-то сохранить, чтобы спасти от расхищения хозяевами этих денег.

Вот ЦБ практической реализацией этой программы и занимается, по крайней мере - в части внесудебной конфискации чужих активов. И они имеют наглость ставить себе это в заслугу, рассказывая нам про "расчистку" банковского сектора от недобросовестных банкиров, но скромно умалчивая о том, что необходимость этой расчистки возникла из-за тотальной неспособности ЦБ к каким-либо мягким превентивным мерам в отношении регулируемых им организаций. Проблемы в закрываемых банках накапливались годами, закрывают их на щелчок пальцев.

Интересно было бы посчитать число разорившихся предприятий, которым "хлопали" счета со всеми их накоплениями в процессе этой расчистки. Впрочем, достаточно очевидно, что их число было чрезвычайно велико. Регулятивные действия ЦБ в этой части вовсе не были ответственными. На компании - клиентов Мастербанка, банка Смоленский и громадного количества других банков, которые ЦБ радостно закрыл за "подозрительные операции" или там "недостаточность капитала" нашим дорогим регуляторам было просто наплевать.

Здесь мы видим очень интересную ситуацию. Право оказывать банковские услуги банки получают на основании выданной ЦБ лицензии. Предприятия, открывающие счета в банках действуют вполне добросовестно. А когда в результате очередного провала собственного надзора ЦБ внезапно отзывает лицензию (хотя законом предусмотрена масса иных мир воздействия на заблудшее кредитное учреждение), то за этот провал ЦБ перед предприятиями, теряющими в закрытом банке свои деньги вообще никакой ответственности не несёт. Только очередной проверяльщик получает премию за успешно вскрытые нарушения.

И такое наплевательское отношение продолжается годами. За весь период руководства ЦБ, Эльвира Набиуллина не сделала ничего для системного решения этой проблемы бизнеса. Если интересы частных вкладчиков ещё как-то защищены, то интересы бизнеса ЦБ не просто демонстративно игнорирует, но целенаправленно топит.

Причём делает это, зачастую нетривиальными, сложными способами, свидетельствующими о серьёзной аналитической работе и большой изобретательности авторов продвигаемых Центробанком идей.

Среди нерядовых примеров разрушительной активности ЦБ, несанкционированной ни законодательной, ни исполнительной властью можно назвать, ведущуюся последние пару лет атаку функционеров на кооперативное движение. Несмотря на то, что деятельность кооперативов разрешена и урегулирована законодательно, ЦБ постоянно выдвигает всё новые и всё более нелепые требования к учёту их хозяйственных операций и их отображению на банковских счетах, требуя от банков закрывать счета кооперативов "в связи с подозрительностью операций".

ЦБ так же ведёт активную и абсолютно невменяемую атаку на торговых посредников, выдвигая к банкам заведомо незаконное (и засекреченное) требование закрывать счета, по которым доля выплаченных налогов составляет меньше 0.5% от оборота по конкретному счёту. Нормативные документы ЦБ запрещают банкам раскрывать перед клиентам конкретные причины закрытия счёта.

Между тем, во-первых, российское законодательство не обязывает предприятие иметь только один счёт и вовсе не требует чтобы налоги платились со всех счетов. Во-вторых, оно не устанавливает никаких предельных требований к маржинальности бизнеса. Посредник, торгующий очень большими объёмами нефтепродуктов или иным массовым товаром может зарабатывать свои деньги за счёт большого оборота на очень маленьком проценте прибыли, вовсе даже и не обеспечивающего налоговую нагрузку в 0.5% от оборота. НДС ведь как раз и предназначен для того, чтобы искусственно не тормозить оборот капитала в торговых операциях.

Но нет, ЦБ уже длительное время занимается откровенно незаконным самоуправством, требуя от банкиров закрывать такие счета безо всякого учёта реального смысла хозяйственных операций, которые счёт обслуживает.

Как и в случае с закрытием счетов кооперативов "за подозрительные операции" конкретные критерии оценки, приводящие к закрытию засекречены, а само торпедирование абсолютно легальной хозяйственной деятельности идёт без каких-либо причин, установленных законом.

Ни законодатели, ни исполнителная власть в лице Правительства и Президента не уполномачивали ЦБ устанавливать дополнительные требования к ведению хозяйственной деятельности, а они установлены и практически применяются.

В обоих упомянутых случаях тайная работа ЦБ по уничтожению честно работающего малого и среднего бизнеса маскируется им под деятельность по противодействию отмыванию денежных средств и противодействию финансирования терроризма.

При этом об этой проблеме банкиры публично молчат, так как потенциальный ущерб от конфликта с ЦБ существенно превышает любые возможные выгоды от донесения этой ситуации до общественности.

Зачем всё это нужно Центробанку?

Редакция АПН далека от мысли, что Эльвира Набиуллина и её присные коллективно сошли с ума и действуют из-за своей невменяемости. В чужую голову, конечно, не залезешь, но у нас есть соображения о том, что вся спазматическая активность ЦБ в настоящее время направлена на переустройство российской экономики под идеи некоторых лиц, желающих самим зарабатывать максимально много и комфортно, а всех прочих - резко обрушить вниз.

По сути, речь идёт об искусственной латиноамериканизации российского экономического ландшафта.

Чтобы создать в каждой из сфер экономики (банковский сектор, страховой сектор или там автосервисы, в бизнес которых ЦБ сейчас активно пытается вклиниться) ситуацию монополии, оттуда желательно одновременно выкинуть максимум игроков среднего и мелкого размера.

ЦБ обладает эксклюзивным доступом к критически важным для ведения любого нормального бизнеса данным - сведениям о реальных контрагентах любого бизнеса. После искусственного погрома в каждом из конкретных секторов экономики может оказаться, что эти данные, будучи переданными новым заметным игрокам в том же секторе, уже кому надо помогут этим счастливцам быстро нарастить клиентскую базу и перераспределить доходы на этом узком секторе в свою пользу.

Нам кажется, что для сохранения нормальной ситуации в российской экономике, было бы весьма небесполезно проанализировать аффилированность высших и средних руководителей ЦБ с теми или иными участниками рынка. Публичное раскрытие этих сведений, возможно, объяснит многие кажущиеся парадоксы в российском финансовом регулировании. И траектория "урагана Эльвира" станет, возможно, более понятной.

Вернувшись к судьбе банка "Открытие", с которого мы начали это обсуждение, хотим отметить вот что. Вся эта дурная активность ЦБ изрядно отвлекает эту структуру от того, чтобы немного более осмысленным образом выполнять свои прямые обязанности. Сколько времени, например, было потрачено Центробанком на то, чтобы за уши втянуть в российский банковский сектор выполнение требований Basel III? Очень "уместная" в условиях нараставшего финансового конфликта затея. По факту она, как и предсказывалось, провалилась, выполнение требований перенесено на 2019 год и дальше будет снова переноситься. Несмотря на то, что, в последнее время ЦБ существенно укрепил свой кадровый состав специалистами, привлечёнными и закрытых Цетробанком финансовых организаций, хочется указать на то, что с практической точки зрения средний уровень профессионализма сотрудников ЦБ выглядит довольно низким, а постоянное раздувание штата не оправданным.

Но внутренние законы бюрократии требуют от каждого члена бюрократической структуры показывать свою полезность. Практические результаты могут быть несколько неожиданными, например принятие непродуманных, необоснованных методических документов и требований заставляет выглядеть вполне устойчивые, нормально работающие банковские структуры сомнительно. Тем более, если эти все эти документы выпускаются без реального понимания функционирования экономики, в том числе российской экономики, в том числе - в её финансовой сфере.

При этом сама магия ведомственных нормативных документов может вводить в заблуждение и сторонних специалистов. Именно это, на наш взгляд и произошло с Открытием. Оценщики рейтингового агентства, провалившего оценку этого банка, могут быть формально правы. Но на чём основана их правота? На откровенно неверных официальных посылках, внесённых в требования ЦБ к банкам, но, по сути дела, взятых с потолка.

В отличие от законодательных норм, требования ЦБ не проходят общественного обсуждения, не корректируются законодателями... они, под предлогом узкоспецифичных и глубоких знаний экспертов Центробанка устанавливаются им волютнтаристски и без возможности оспаривания.

Фактически, можно говорить о том, что российская экономика в целом чем дальше, тем сильнее оказывается заложниками эгоизма и некомпетентности ряда конкретных руководителей ЦБ.