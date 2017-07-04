В России разрешили покупать алкоголь по водительским удостоверениям

МОСКВА. Приказом Минпромторга в России разрешено покупать алкоголь, предъявив водительское удостоверение или паспорт болельщика (FAN ID). Таким образом, молодо выглядящие водители и болельщики будут иметь возможность доказать свой возраст продавцу, купить и, побыстрее, употребить алкоголь.

Редакция АПН предлагает расширить новацию, и разрешить продажи алкоголя на основании взрослого читательского билета в библиотеку. Уверены, что это ещё сильнее разовьёт рынок алкоголя - чай, читателей библиотек у нас побольше, чем иностранных футбольных болельщиков.

