Миллиардные хищения в Роснано опять останутся безнаказанными

Счетная палата РФ выяснила, вложения Роснано в нанопроекты в 8 раз меньшие, чем по документам, предоставленным Минфину. Большая часть этих средств была размещена на депозитных счетах, а полученные проценты, разумеется, направлялись на выплаты топ-менеджменту корпорации.



Например, отчет по итогам трёх кварталов 2012 года содержит данные об инвестировании в нанопроекты 8,4 млрд из полученных 20 млрд рублей. Однако, анализ банковских счетов корпорации, проведённый аудиторами, показал, что в это же самое время 95% выделенных под госгарантии средств лежали на банковских депозитах, с которых начислялись проценты. Получается, что всего лишь около 1 млрд рублей было вложено в профильные проекты корпорации.



Счётная палата также упомянула, что "процентный доход от размещённых государственных средств в коммерческих кредитных учреждениях в основном объёме направлялся на финансирование расходов аппарата управления". Говоря простым языком - это отличная кормушка для топ-менеджеров госкорпорации.



Напомним, что в 2014 году полномочия главы компании Анатолия Чубайса были прекращены, однако он ушел недалеко - сразу же возглавил созданную им управляющую компанию (УК). Ей в управление позднее и было передано Роснано.



Созданная УК по договору об управлении Роснано получает неплохую комиссию за свои услуги, при этом средства, полученные Роснано с помощью госгарантий, допустимо направлять на оплату услуг, оказанных госкомпании при осуществлении её деятельности. Таким образом, Роснано платит госсредства УК за её услуги, тогда как на саму УК запрет на использование полученных средств на выплату руководству не распространяется.



Так например, Роснано за 2014 и 2015 годы было выплачено за услуги УК более 8 млрд рублей. При этом в отчёте аудиторы отдельно подчеркнули, что договор на управление между Роснано и УК составлен так, что "даже с убыточных проектов, при условии выхода из них, Роснано выплачивает комиссию за успех у пользу УК”.



В пресс-службе Роснано, разумеется, тут же заявили, что "категорически не согласны с замечанием Счётной палаты".



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