Деловая репутация Януковича подвергнута сомнению в суде

РОССИЙСКАЯ ГЛУБИНКА - КИЕВ. Бывший президент Украины Виктор Янукович вместо того, чтобы замаливать своих грехи в отдалённом монастыре, зачем-то подал в суд на украинский «Ощадбанк».

Он потребовал защиты своей деловой репутации в Печерском районном суде Киева.

Янукович связал нарушение своих прав с распространением, по его мнению, недостоверной информации о наличии у него с Азаровым в Ощадбанке более 1 млрд 150 млн долларов США.

Представители Ощадбанка, в свою очередь, заявили, что истец не представил доказательств наличия у него деловой репутации.

Редакция АПН не вполне согласна с позицией ответчиков. Мы полагаем, что деловая репутация господина Януковича - это понятие комплексное и её мнимая часть отлична от нуля, а действительная лежит в сфере отрицательных величин.

Проще говоря, там где у Януковича какая-то репутация есть - она находится в сфере сугубого негатива. А там где она позитивная - это не репутация, а фикция. Нерешительный президент, который, имея массу рычагов и полномочий для реализации любых действий на своём посту, сначала продал свою страну Евросоюзу, потом попытался выцыганить ещё немного денег из России, потом слил ситуацию, допустив фашистский переворот. Человек который последовательно нарушил все взятые на себя обязательства перед всеми...

Да о какой вообще репутации Януковича может идти речь, тем более - в суде?

Зная о том, что господин Янукович - верующий христианин, редакция АПН намекает ему, что в его положении у него остался один-единственный реально честный выход - принять постриг и удалиться с глаз долой из информационного и политического пространства.

Чтобы мы о Вас, Виктор Фёдорович, больше тут ничего не слышали и не читали.

На Вашей совести висят тысячи трупов погибших в Донбассе.