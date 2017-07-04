 

Кодекс Собянина: власти Москвы предлагают защищать права разных собственников по-разному

МОСКВА. Представитель собянинской команды в очередной раз поразил окружающих оригинальной трактовкой закреплённых в Конституции России юридических положений. По заявлению главы комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) Константина Тимофеева, сделанного во время парламентских слушаний в Госдуме, власти Москвы не считают необходимым защищать права обманутых дольщиков, которые купили квартиры в инвестиционных целях.
 
Таким образом, господа из мэрии открыто продекларировали, что инвесторов в Москве можно и нужно кидать.
 
Вслед за Кодексом Наполеона мировая правовая система, кажется, скоро обгатится Кодексом Собянина - такой версией закона о гражданских правоотношениях, в которой защита прав различных лиц будет ставиться в зависимость от настроения начальства.
 
Редакция АПН могла бы поставить перед, например, перед прокуратурой вопрос о соответствии занимаемой должности этого человека. Казалось бы, как он вообще может заниматься обеспечением инвестпроектов, если такое несёт? Но не будем.
 
 
Потому что - соответствует. Строго соответствует позиции своего шефа, обозвавшего публично бумажками приобретёнными жульническим путём документы о праве собственности на недвижимость.
 
Можно было бы задаться вопросом о том, что вообще в Москве делает команда мэра, но мы и так знаем.
 
Она реализует известное положение о том, что Россия обращается с собственной территорией как с колонией, доведённое до логического абсурда.
 
Мэрия Москвы колонизирует Москву, переустраивая её безо всякого согласия аборигенов.
 
Ах, ну и в самом деле-то.
 
Чего их спрашивать?
 
 
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