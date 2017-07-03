 

Дмитрий Песков объявил США "сто первое китайское предупреждение"

МОСКВА.  Российские власти, ожидающие от Вашингтона решения вопроса с закрытием загородных дач посольства России в штатах Нью-Йорк и Мэриленд, уже теряют терпение, кажется, в 101ый раз предупредил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
 
Редакция АПН отдаёт должное высокому стилю дипломатии и выдержки, проявленными российскими властями. Ущерб произволом Обамы нанесён уже почти невосполнимый - картошку в этом году дипломаты посадить не успели.
 
Полагаем, что симметричной, в чём-то даже зеркальной мерой на возмутительные американские действия будет ещё раз сильнее обидеться и погромче заявить о том, что терпение уже почти совсем иссякло, но умный первый промолчит.
 
Нет, мы конечно ценим ту меру тактичности, с которой российские власти прикрывают нашего американского агента Трампа, но России давно уже пора получить за его бездеятельность в Белом Доме какой-никакой дивиденд. Полагаем, было бы справедливо требовать от американской стороны в качестве возмещения - если не переоткрытия дач, то, хотя бы, бесплатный абонемент на мюзиклы Бродвея для персонала посольства.
Уверены, что балаган должен быть всеобщим, а не односторонним.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Путин попросил СФ отменить разрешение на использование армии на Украине
» Российская Федерация окажет самопровозглашенной Донецкой народной республике гуманитарную помощь
» Дмитрий Песков "великодушно" заявил о возможности похорон Б.А.Березовского в Москве
» Сталинграда не будет
» Владимир Путин собрался в Антарктиду
Материал недели
Стратегия для «страны-системы»

Стратегия для «страны-системы»

Публикации
Ждёт ли Россию «революция зонтов»?

Ждёт ли Россию «революция зонтов»?

Россия и Украина: граница на замке

Россия и Украина: граница на замке

Макрон - это Путин сегодня

Макрон - это Путин сегодня

Об отношении к т.н. «сталинским» репрессиям»

Об отношении к т.н. «сталинским» репрессиям»

Демеморизация по-польски

Демеморизация по-польски

Пан или пропал

Пан или пропал

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Сергей Собянин
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

Дмитрий Песков объявил США "сто первое китайское предупреждение"

  • 15:01
  • 186

В нарушение Конституции ФНС присвоены полномочия по цензуре Интернет

  • 12:47
  • 231

Отец за дочку не в ответе. Десталинизация российских элит на примере Лизы Песковой

  • 12:35
  • 267
Ждёт ли Россию «революция зонтов»?

Ждёт ли Россию «революция зонтов»?

Депутаты согласовали текст присяги для получения российского гражданства

  • 18:16
  • 822

Правительство Собянина выкупит квартиры для реновации у родственника Усманова

  • 16:02
  • 924
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru