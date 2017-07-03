Дмитрий Песков объявил США "сто первое китайское предупреждение"

МОСКВА. Российские власти, ожидающие от Вашингтона решения вопроса с закрытием загородных дач посольства России в штатах Нью-Йорк и Мэриленд, уже теряют терпение, кажется, в 101ый раз предупредил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Редакция АПН отдаёт должное высокому стилю дипломатии и выдержки, проявленными российскими властями. Ущерб произволом Обамы нанесён уже почти невосполнимый - картошку в этом году дипломаты посадить не успели.

Полагаем, что симметричной, в чём-то даже зеркальной мерой на возмутительные американские действия будет ещё раз сильнее обидеться и погромче заявить о том, что терпение уже почти совсем иссякло, но умный первый промолчит.

Нет, мы конечно ценим ту меру тактичности, с которой российские власти прикрывают нашего американского агента Трампа, но России давно уже пора получить за его бездеятельность в Белом Доме какой-никакой дивиденд. Полагаем, было бы справедливо требовать от американской стороны в качестве возмещения - если не переоткрытия дач, то, хотя бы, бесплатный абонемент на мюзиклы Бродвея для персонала посольства.

Уверены, что балаган должен быть всеобщим, а не односторонним.





