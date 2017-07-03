В нарушение Конституции ФНС присвоены полномочия по цензуре Интернет
- 03.07.2017, 12:47,
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МОСКВА. Совместный антиконституционный приказ Роскомнадзора, МВД, ФНС и Роспотребнадзора был зарегистрирован Минюстом.
Документ утверждает критерии, по которым будет оцениваться информация
с интернет-сайтов на предмет включения в черный список запрещенного в
России контента. Однако, по тексту приказа на ФНС возлагаются обязанности выявления и передачи в Роскомнадзор для блокирования сервисов-анонимайзеров, а законодательство РФ такого требования не содержит.
Таким образом, четыре уважаемых ведомства решили, в интересах защиты законных прав и интересов граждан, нарушить закон, а пятое, не менее уважаемое, с этим согласилось.