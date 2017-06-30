 

Правительство Собянина выкупит квартиры для реновации у родственника Усманова

Власти Москвы согласовали с застройщиком двух участков на Михалковской улице передачу городу порядка 90 квартир под программу реновации. Об этом сегодня сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в мэрии Москвы.

Проект застройки на севере столицы предполагает возведение 194 тыс. кв. метров недвижимости, из которых 5,5% получит город.

Как утверждает сотрудник управляющей компнаии «Метриум групп», в эти квартиры будут переселять собственников пятиэтажек из Головинского района.

Инвесторами проекта являются компании «МТФПА» и «Михалковская». Известно, что МТФПА действует в интересах акционера «Абсолют банка» — НПФ «Благосостояние».

На сайте самого проекта говорилось, что новые договоры с дольщиками проекта подписывает УК «Благосостояние Родины», 49% которой, по данным ЕГРЮЛ, принадлежит фирме «Родина строй групп». Этой фирмой владеет Антон Винер, сыну Ирины Винер, которая является супругой Алишера Усманова. Винер – соинвестор, ему принадлежит до трети проекта.

Напомним читателям, что столичное правительство неоднократно заявляло, что расселение пятиэтажек и строительство новых домов будет вестись за счет бюджета. Для осуществления проекта по переселению, городу придется построить 17–18 млн кв. м жилья, еще примерно 15 млн кв. м нужно продать, чтобы окупить проект, при этом весь мега-проект оценивается в 3 трлн руб. и продлится 15 лет.

АПН следит за развитием событий.
 
 
теги: Коррупция Сергей Собянин Мэрия Москвы
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