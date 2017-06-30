Депутаты согласовали текст присяги для получения российского гражданства
- 30.06.2017, 18:16,
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Депутаты Государственной Думы РФ согласовали окончательный текст присяги для получения российского гражданства. Итоговый вариант представляет собой коллективное решение всех фракций.
«Я, (фамилия, имя, отчество), добровольно и осознанно, принимая гражданство Российской Федерации, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан; исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества; защищать свободу и независимость Российской Федерации; быть верным России, уважать культуру, историю и традиции», — цитирует окончательно принятый вариант издание Газета.ru.
Надо отметить, что содержание сильно напоминает текст принятой в России воинской присяги.
Следующим этапом станет проведение опроса среди граждан, по итогам готорого будет принято решение о его окончательной версии.
АПН следит за развитие событий.