 

Депутаты согласовали текст присяги для получения российского гражданства

Депутаты Государственной Думы РФ согласовали окончательный текст присяги для получения российского гражданства. Итоговый вариант представляет собой коллективное решение всех фракций.

«Я, (фамилия, имя, отчество), добровольно и осознанно, принимая гражданство Российской Федерации, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан; исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества; защищать свободу и независимость Российской Федерации; быть верным России, уважать культуру, историю и традиции», — цитирует окончательно принятый вариант издание Газета.ru.
 
Надо отметить, что содержание сильно напоминает текст принятой в России воинской присяги.

Следующим этапом станет проведение опроса среди граждан, по итогам готорого будет принято решение о его окончательной версии.
 
АПН следит за развитие событий.
 
 
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APN.ru