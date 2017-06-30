Генерала СКР обвинили в получении взяток борзыми щенками

МОСКВА. Необычайный поворот в деле генерала СКР, бывшего начальника УСБ этой структуры Михаила Максименко прозвучал в прессе.

Опальному генералу, ранее обвинявшегося в получении взятки от вора в законе Шакро Молодого добавили преступных эпизодов.

Теперь его обвиняют так же в том, что он брал взятки дорогостоящими автомобилями и... щенками элитных пород.

Редакция АПН удивлена таким развитием событий. Нам не вполне ясно, что это за животные, которые могли стоить настоько серьёзных сумм, чтобы приобрести за них неформальное расположение настолько влиятельного человека и что он вообще мог с ними делать.

Не путают ли следователи ФСБ любительское собаководство с коррупцией?

