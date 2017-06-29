Право летать в российском небе

Коллектив и выпускники Частного профессионального образовательного учреждения «Челябинское лётное училище гражданской авиации» вынужден обратиться к общественностиза помощью в связи с катастрофической ситуацией, сложившейся вокруг нашего учреждения.





Предприятие имеет бессрочную лицензию Минобрнауки на ведение образовательной деятельности по специальности «Лётная эксплуатация летательных аппаратов» в рамках Федерального Государственного Образовательного Стандарта (ФГОС) 25.02.04. ЧЛУГА имеет право реализовывать и среднее профессиональное, и дополнительное профессиональное образование (профессиональную переподготовку) в рамках выше указанного стандарта и утверждённых в Росавиации программ. Организация ведёт подготовку лиц (студентов) не являющихся специалистами до тех пор, пока они не закончат обучение в полном объёме по программе, согласно образовательному стандарту. Росавиация же требует наличия сертификата по Федеральным авиационным правилам (ФАП-289), несмотря на то, что этот нормативный акт применяется только к обучению авиационных специалистов, а п. З этих правил прямо говорит, что эти ФАП не регулируют правоотношения, связанные с ФЗ-273 «Об образовании в РФ».

Обучение проводится совместно, по сетевой форме (ст. 15 ФЗ-273 «Об образовании в РФ»), с Южно-Уральским Государственным Университетом уже четвёртый год. В результате совершенно непонятных требований, не относящихся к образовательной деятельности подобного рода учреждений со стороны Росавиации и её территориальных органов, деятельность учреждения оказалась практически парализована.

Коллектив организации насчитывает около 100 сотрудников, а это высококвалифицированные сотрудники, такие как преподаватели, инструкторский состав, авиационно-техническая база и другие, их работа сейчас находится под угрозой уничтожения. Другой возможности создать вновь образовательное учреждение с подобной материально-технической базой, содержащего полную инфраструктуру — оснащённую по последнему слову техники посадочную площадку "Челавиа", ангары, тренажёры, парк одно- и двух двигательных современных учебных самолётов (общее количество 45 шт.), 3-х этажный учебный корпус и др. — не представится возможным.

Наше учреждение является современной моделью частно-государственного партнёрства, которое в стране является одним из приоритетных направлений. За время деятельности ЧЛУГА с 2011 года без привлечения государственных средств подготовлено более 250 коммерческих пилотов (затраты на их обучение могли стоить государственному бюджету порядка 1,2 млрд. руб.).

В настоящее время выпускники училища трудоустроены практически во всех авиакомпаниях РФ. Отзывы работодателей о них самые положительные. Производственные мощности учреждения позволяют выпускать до 100 пилотов в год, можно легко подсчитать экономию государственных средств — это около 500 млн руб. в год. Кроме того, создаётся мобилизационный резерв, не требующий от государства затрат.

Несмотря на всё это, Росавиация и её территориальные управления вместо помощи всячески препятствуют нормальной работе учреждения с целью «задушить» организацию, которая является конкурентом бюджетных, подведомственных ФАВТ (Росавиация) образовательных учреждений. Для этого, как говорится, все способы хороши. Чиновники идут на противоправные действия, только бы оставить за собой функции контроля и надзора. Просто на оказание госуслуг они не согласны, этого им мало.

В июле 2016 года вступили в законную силу «Требования к образовательным организациям и организациям осуществляющим ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ соответствующего уровня согласно перечню специалистов авиационного персонала...» вышеназванных правил ФАП-289. Кроме того, п. З этих правил указывает, что правила не регулируют правоотношения, связанные с ФЗ-273 «Об образовании в РФ».

После выхода нового ФАПа Росавиация разослала по территориальным управлениям телеграмму о том, что ЧЛУГА отсутствует в списке авиационных учебных центров (АУЦ) и в связи с этим его обучение недействительно, о фактах продолжения деятельности надлежит сообщать в надзорные органы, что и было сделано Уральским и Тюменским МТУ. Прокуратура провела проверку деятельности челябинского училища, но никаких нарушений не обнаружила, о чём был дан соответствующий ответ — не следует сертифицировать деятельность профессионального образовательного учреждения, которое не ведёт деятельность по ФАП-289, как АУЦ, а требуется только лицензирование образовательной деятельности по ФЗ-273 «Об образовании РФ». Ространснадзор также поддержал выводы прокуратуры. К тому же, при рассмотрении деятельности АУЦ в Российской Федерации замечаний и нареканий к нашему учреждению не возникло и у Следственного комитета России. Училище ведёт образовательную деятельность на основании ФГОС и лицензии, выданной Минобрнауки России, и программы профессиональной переподнотовки, утверждённой Росавиацией в 2014 году. Лица (студенты и слушатели), обучающиеся в учреждении, не являются специалистами до окончания подготовки.

Но несмотря на это, наше училище продолжают настойчиво склонять к получению сертификата по ФАП-289 и переутверждению образовательных программ, ранее утверждённых Росавиацией. Обучение, которое по ним ведётся, требуют прекратить, не закончив. Эти программы с очередной группой реализуются ЧЛУГА, начиная с апреля 2016 г. По разъяснениям Минтранса, переутверждение программ не требуется. Статья ФАП-289 о запрете деятельности без сертификата относится только к АУЦ, которые входят в состав некоторых учебных заведений высшего или среднего профессионального образования России.

Так, Троицкое авиационно-техническое училище ГА сертификат не имеет, но готовит авиационных специалистов. Учебные авиационные заведения СПО и ВПО, подведомственные Минобрнауки и выпускающие авиационных специалистов для той же гражданской авиации, вообще ни о каких подобных документах не слышали. Получается, что для чиновников Росавиации законов нет, одни понятия, если цитировать слова представителей этой организации.

Также недавно начались угрозы и в адрес Южно-Уральского государственного университета: Росавиация сообщила вузу, что учебно-лётная практика в ЧПОУ «ЧЛУГА», ведущаяся согласно ст. 15 ФЗ-273, не будет засчитана в обучение студентов, и специалисту откажут в выдаче свидетельства. Разъяснения прокуратуры и Ространснадзора о законности деятельности училища во внимание не берутся. Выпуск 2017 г. (30.06.2017 г.) под угрозой срыва. Выпускникам училища может быть отказано в оказании госуслуги по выдаче свидетельств на основании вышеуказанной телеграммы, в нарушение Постановления Правительства №670 от 06.08.2013 года. Также, нарушая п. 8 гл. З того же Постановления, отказывается в приёме документов от образовательных организаций на выдачу свидетельств. В связи с этим лётная деятельность не ведётся, новые группы не набираются, люди боятся остаться без свидетельств специалистов, которые выдаёт Росавиация.

В 2015 году в связи с переходом на программу среднего профессионального образования наше учреждение сменило статус авиационного учебного центра на статус профессионального образовательного учреждения. Стоит добавить, что общемировая практика подразумевает осознанный выбор профессии пилота, и в развитых авиационных державах будущие пилоты, получив любое профессиональное образование после школы, самостоятельно зарабатывают на авиационную (лётную) подготовку и проходят её на базе приобретённого высшего или среднего образования, повторно не изучая общеобразовательный компонент. Практика обучения пилотов за рубежом подразумевает сосредоточивание на авиационно-технических дисциплинах и освоении техники пилотирования, что позволяет получить квалификацию пилота уже через год-полтора максимум. Программа дополнительного профессионального образования в нашем училище учитывает все нормы российского законодательства, международные стандарты и современные мировые тенденции, что позволило подготовить высокоэффективных специалистов в оптимальный срок, в то время как в России тратятся огромные средства из бюджета на длительную подготовку не всегда мотивированных выпускников школ. Более того, за государственный счёт готовятся специалисты для частных авиакомпаний. К нам в училище поступали уже зрелые, состоявшиеся личности, искренне желающие посвятить себя лётной работе – именно поэтому о наших выпускниках можно получить положительные отзывы в известных авиакомпаниях по всей стране.





Более подробную информацию о Челябинском лётном училище гражданской авиации можно получить на официальном сайте. А также по телефонам: +79128926372 - директор ЧПОУ "ЧЛУГА" Матусевич Александр Иванович и +79128957250 - зам. директора по ОЛР Хатунцев Сергей Геннадьевич.





С уважением, коллектив выпускников ЧелАвиа-ЧЛУГА