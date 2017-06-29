Размер мирового долга достиг 327% мирового ВВП

По сообщению Института международных финансов, размер совокупной задолженности в мире обновил исторический максимум и составил 327% глобального ВВП по итогам первого квартала 2017 года.

Редакция АПН далека от того, чтобы смеяться над этой цифрой. Можно было бы, конечно, развести руками и сказать о том, что мол, "все должны всем", но, на самом то деле, это будет неправомерным упрощением.

327% долга - это, если вдуматься, отложенное взаимное обязательство приобрести и потребить на соответствующую сумму разнообразных товаров и услуг. Мировая экономика в смысле денежного обращения - структура замкнутая, а в смысле поступающих в неё природных ресурсов - открытая.

Если свести ситуацию к простым бытовым подробностям, то можно интерпретировать эту цифру как взаимную всемирную договорённость скушать в будущем дополнительно три завтрака, три обеда и три ужина, надеть на три новых рубашки больше и проехать на автобусе и метро на 327% большее расстояние. И так - в течении целого квартала.

Не приходится доказывать, что никаких признаков подобного всеобщего бурного роста потребления в ближайшее время не просматривается.

А если так - то встаёт вопрос о том, в чью конкретно пользу будет реально происходить этот банкет. Кто является, по совокупности, бенефициаром основной части этих 327% и можно ли всерьёз говорить о том, что эта несуразная цифра носит технический характер.

Вопрос этот, формально говоря, открыт. Мы уверены, что было бы невозможно произвести всеобщее взаимное списание долгов. Ни я, ни Вы не видим вокруг себя массы людей, которым кто-то был бы должен 327% их квартального дохода.

А значит, перекос обязательств в пользу отдельно взятых лиц - людей, организаций или государств имеет место.

Очень хочется узнать о том, кто же у нас там такой умный, расчётливый и удачливый, так что поставил весь мир в позу своих должников.

Увы, как только кто-то всерьёз задаёт подобные вопросы - "в комменты" приходят толпы умников и начинают хохотать над "конспирологией" и "Ротшильдами". Удастся ли общественности настоять на серьёзном ответе на данный вопрос и кто его способен дать?

