США начали расследование по факту распространения вируса Petya. Следы нужно искать в АНБ.

ВАШИНГТОН. Власти США объявили о том, что начали расследование по факту распространения вируса-вымогателя Petya, обрушившего вчера сотни тысяч компьютеров Украины и Роснефти.

По заявлению американских властей, атака вируса затронула и американских граждан, а, значит, они имеют юридические основания проводить расследование.

Редакция АПН выступает с гуманитарной миссией и пытается донести до властей США важную информацию. Как заявил ряд специалистов по информационной безопасности, вирус Petya эксплуатирует те самые "секретные уязвимости", которые в своё время обнаружило Агентство Национальной Безопасности США. Но, вместо того, чтобы передать сведения об этих уязвимостях производителям программного обеспечения, бравые американские разведчики оставили их для внутреннего использования в качестве "кибероружия". Утечка этих сведений через Wikileaks привела к понятным результатам.

Таким образом, уважаемые господа расследователи, разработчиков исходного текста и прямых виновников этого безобразия Вам следует искать в соседнем ведомстве. Контакты найдёте в телефонном справочнике.

Не благодарите. Всегда рады Вам помочь.

